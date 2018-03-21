Ксения Бородина: время грязи не щадит никого

Кто-то из звезд шоу-бизнеса стойко переносит критику, находит в себе силы не реагировать на негатив. Но большая часть знаменитостей не может скрыть переживаний из-за того, что недруги заходят на их страницы и оставляют там плохие отзывы. Телезвезда Ксения Бородина не собирается больше отвечать добром на зло, решив, что плохих людей нельзя исправить, ведь они целенаправленно направляют на селебрити свое недовольство жизнью.

Ведущая Ксения Бородина не из тех звезд, которые скрывают личную жизнь от посторонних. Напротив, она часто публикует фото и видеоролики, демонстрируя счастье с любимыми людьми. Ее финансовая обеспеченность многим подписчиками откровенно «мозолит» глаза», чего они не скрывают. Ксению критикуют за все, что она делает, за внешность, мысли. Но Бородина пытается абстрагироваться от негативно настроенных людей и выражает свое мнение относительно тех, кто злословит на ее странице: «Хорошее воспитание — это способность переносить плохое воспитание других». Ну, а как иначе, только так. Вы меня постоянно спрашиваете, как у меня хватает терпения читать гадости. Могу сказать, что, конечно, это все не сильно приятно…»

Теледиву расстраивает то, что люди, которые узнают оскорбительную информацию на ее странице, могут поверить в то, что она правдива. Она отметила, что при возможности блокирует хейтеров, чтобы «адекватные читатели» не знакомились с негативом, который несут завистники. Ксения считает, что сейчас в мире наблюдается печальная тенденция: «К моему огромному сожалению, время хайпа и грязи не щадит никого, и потом, когда у тебя все хорошо, пройдя много преград, ты один или может пару раз оступился, то людям свойственно, а может выгоднее, только плохое помнить, а хорошее они видеть совсем не хотят, сказать вам честно. Мне плевать, что думают другие, я не буду давить на жалость и рассказывать, как мне больно».

По словам Бородиной, реальная жизнь отличается от социальной сети. Она подчеркнула, что если ей будет плохо, она расскажет об этом только близким, а не в Инстаграме, так как «тут ошибок не прощают». «Иногда и у меня терпение заканчивается, я могу ответить грубо, но я таким образом защищаю себя и свою территорию, на что имею полное право, потому что это моя страница. Но когда ты не лицемер, а честно говоришь, как думаешь, то сразу становишься злым и плохим, делая вывод что всем не угодить никогда». Звезда «Дома-2» указала на то, что ее доброту, к сожалению, часто принимали за слабость, потому она планирует отвечать добром только на добро: «Зло исправить невозможно! Поэтому мы идем вперед, кому здесь неприятно и плохо, всегда могут не заходить».

Подписчикам понравились мысли Ксении Бородиной, новый пост знаменитой красавицы набрал более 100 тысяч «лайков». Они обсуждают ее слова: «В основном, дорогая, эти комментарии оставляют люди, у которых жизнь не сложилась. Ведь если у человека в жизни все хорошо, он и другим желает добра и не оставляет грязные комменты». «Не принимать близко к сердцу негатив, к сожалению люди больше любят писать и делать гадости». «Мне кажется, нужно быть честным в первую очередь с собой». «Люди, которые с больной психикой пишут гадости или они глубоко несчастные в реальной жизни. Таких надо пожалеть и идти дальше с веселой и счастливой улыбкой на лице». «Значит, вы плохо воспитаны, уже кто-кто, а вы не переносите никакой критики и вечно ругаетесь тут с „инакомыслящими“. Игнорировали бы, тогда этот пост был бы в тему». «Да уж! Не вам это говорить!»

Ксения Бородина действительно часто отвечает на критику в соцсетях. Недавно она заявила, что ей не нравится хамство в адрес публичных людей, подчеркнув, что «кто с мечом придет, тот от него и погибнет».