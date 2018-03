Мужчины в кокошниках, закулисье роддома: смотрим лучшие 30 кадров тюменцев по версии Best of Russia

Сегодня в столичном Винзаводе открылась выставка масштабного ежегодного фотопроекта Best of Russia («Лучшие фотографы России»). Это 100 лучших кадров за последние 10 лет и фотографии победителей прошлого, 2017 года. Есть среди кадров-фаворитов организаторов выставки и работы тюменских авторов. — В проекте может принять участие каждый человек — фотолюбитель или профессионал в мире фотографии. Главное, чтобы кадры были сделаны на территории России. Потому что главная цель нашего проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях, — считает жюри этого мероприятия. Мы решили, что все без исключения снимки наших земляков достойны называться лучшими. Предлагаем посмотреть, какие фотографии от авторов из города на Туре приглянулись ребятам из Best of Russia.

Беги, Форест, беги

Именно так назвала свой кадр автор этого снимка. Узнали, место, где сделан этот летний кадр?

Суета любимого города. Спешашие пешеходы, мчащиеся туда-обратно машины // Фото Надежды Кочневой

А дедушка у нас — герой!

Уверен в этом создатель снимка Денис Моргунов . На фотографии — седовласый, умудрённый опытом ветеран и его семья.

9 мая 2017 года // Фото Дениса Моргунова

Празднуем с размахом!

А это — кадр фотографа 72.ru Ирины Шаровой. На сцене — выступление «Хора Турецкого» в честь дня рождения нашей области.

Послушать живое выступление артистов пришло ну очень много тюменцев. А вы приходили на этот летний праздник на Цветном бульваре? // Фото Ирины Шаровой

Студенческая жизнь

Годы идут, а ребята из местных вузов всё также ждут стипендию и часто едят на бегу. Как вот тут, например. Им вкусно. И вполне себе удобно, да.

Волонтёры и активисты из автомобильного клуба ретро-автомобилей. После тяжёлых пар — сразу же на мероприятие // Фото Вероники Кочневой

Любовь с детства

Пока что малыш не дорос до настоящего «Москвича», но это не мешает ему сидеть за рулем уменьшенной копии. Такой вот важный и довольный крошечный водитель.

Прохожие расступаются, чтобы пропустить мальчугана // Фото Вероники Кочневой

В колонии открывают часовню

Ещё один кадр от фотохроникёра 72.ru. Заключенный из лечебного исправительного учреждения целует руку митрополиту во время открытия часовни на территории колонии.

Надзиратели внимательно следят за порядком на уличной площадке // Фото Ирины Шаровой

Родительский дом Такая вот весёлая девчонка в платочке так хороша, что было бы обидно её не сфотографировать. Мылышку порадовали яблоки на ветках. Счастье — это просто.

Чувствуете? Сразу повеяло летним теплом и манящим яблочным ароматом // Фото Елены Горновой

Кошки

И снова снующие по городу пешеходы. Признайтесь, именно так сквер сибирских кошек ещё никто не фотографировал. Получился как кадр из кино, правда?

Кошка-таки попала в кадр. Точнее, тень от кошки // Фото Людмилы Цвиккер

Рогоз распушился

Фотограф сделала нежный портрет своей сестры. Получилась красивая картинка, будто снятая на плёнку. Или так и есть? Фотографы, помогайте!

Мы в редакции решили, что девушка очень похожа на актрису. Только вот на какую? // Фото Екатерины Долгополовлй

Разговор с…

Так автор назвал свой кадр. Священники не только проводят время в молитвах, но и учатся дружить с новыми технологиями. На очереди — смартфон, например.

В ногу со временем хочет идти каждый // Фото Сергея Елесина

Белка песенки поёт да орешки всё грызет

Идёшь вот так мимо автобусной остановки, и случайно получается отличный кадр. Нам нравится. А вам?

Сумка нарисованной зверушке очень даже подходит. Заметили, как совпало? // Фото Риммы Зайцевой

Праздник для всех

Перед новым годом люди ходят друг к другу в гости с добром. Владелица доброго пса Феникса, живущая по соседству от Центра помощи людям с синдромом Дауна, решила подарить частичку тепла особым детям.

Собака запросто позволила её обнимать и наряжать в праздничный колпак // Фото Нины Корякиной

Русские традиции

Вот такую картину можно было увидеть на праздновании дня города прошлым летом. Особенно радовались встрече с лошадками дети. Некоторые увидели пони вживую впервые в жизни.

Питомец не особо понимает, что за праздник, но рад спрятаться от палящего солнца в тенёчке // Фото Маргариты Коломиец

Точка отсчёта

И снова погожий летний день на фотоснимке. Мальчик попасть в кадр не очень-то хотел. Или просто солнце ярко в глаза светит. Но получилось хорошо. Атмосферно, как в кино.

В центре композиции — разбитая стеклянная стена на остановке // Фото Надежды Кочневой

Тонкий лёд Каждый год рыбаки проваливаются под лёд. Каждый день весной во время таяния ГИМС патрулирует реки. Каждый рыбак не обращает никакого внимания на предупреждения инспектора. Так описала свой кадр автор снимка.

Любители зимней рыбалки! Будьте аккуратней, пожалуйста! // Фото Елены Шешуевой

Немного креатива

Нет, мужчины эти вполне себе адекватные. Это областной туристический слет ВОИ. Творческий конкурс тут, понимаете?

Наряды и головные уборы — самодельные. Молодцы их создатели! Согласны? // Фото Евгения Шарова

Рабочий день

Вот так проходят летние будни у трудяг завода «Сибур». Пыль столбом, работа — в самом разгаре.

Чтобы не запачкать рабочий комбинезон, пригодится ещё один. Ролиэтиленовый нужно надеть поверх первого, тканевого // Фото Надежды Поплавской

Здесь курят

На всякий случай вам напоминаем, что это очень вредная привычка не сулит ничего хорошего. На этом кадре — местный художник. Знаете, кто это? Пишите в комментариях.

По рисунку на двери сразу понятно: тут живёт творец // Фото Надежды Поплавской

Детвора Тюмени

Вот оно, весёлое босоногое детство. Разбитые об асфальт колени, пыльные сандалии и чумазые от пыли щёки. Мальчишки довольны, ведь можно гулять целыми днями напролёт.

Июль 2017 года. В одном из частных секторов города // Фото Егора Корнеева

Три грации

Один день из жизни НИИ. Точнее, один миг из рабочих будней этих тюменок. Что-то рассматривают, обсуждают и вовсе не замечают фотографа рядом.

Всё стерильно! Вход без халатов и сменной обуви в это помещение — запрещён! // Фото Надежды Поплавской

Ты чё, Бэтмен?

Так назвал кадр его создатель, если что. Это было на интерактивной площадке армейских игр прошлым летом. Множество испытаний, полоса препятствий и все дела.

Похож ли водолаз на супергероя, как считате? // Фото Дениса Моргунова

Девочка

Как сообщает автор, вес новорожденой — 4242 грамма, рост — 56 сантиметров. Кадр сделан в прошлом году в местном перинатальном центре.

Совсем скоро у юной тюменки появится имя и первый документ. В первые минуты жазни врачи проводят осмотр. Так положено // Фото Марины Пискулиной

Новый учебный год Второклассница с пышными бантами на пороге школы 1 сентября. Не хочется снова усаживаться за парту. Смотреть летом мультики и гулять с подружками было куда веселее.

Когда стало немножечко грустно // Фото Марины Пискулиной

Жизнь продолжается

На этом месте до середины XX века стояла православная часовня. Сейчас от неё почти следа не осталось. Получилась летняя площадка для детских игр.

Ребята не мусорят. Просто играют в мяч обычным летним днём // Фото Дениса Моргунова

Ноябрьская ночь

Поздняя осень. Уютный вечер дома. У соседей печка дымится, снег хрустит под ногами. Хорошо!

Тихо тут и спокойно. Нет мчащихся на скорости машин и пыли у обочин // Фото Надежды Кочневой

Прощание с бабушкой

Девочка всё понимает, но виду не подаёт. Крепко сжимает в руках портрет родного человека. И наблюдает, что делают взрослые, что вокруг.

Очень трогательный кадр. Безмолвная связь поколений // Фото Дениса Моргунова

Крошка в ладошке

Этому малышу всего семь дней отроду. Впереди — счастливая жизнь с радостями и трудностями.

Отец держит своего ребёнка нежно, пока тот сладко спит // Фото Марины Пискулиной

Моменты тишины

Той самой тишины, когда солнце только появляется из-за горизонта. Легкий ветерок колышет листву и траву, а ты стоишь и слушаешь, как все окружающее тебя начинает просыпаться.

Замечательная модель досталась фотографу Хороша без тонн макияжа и шикарных платьев // Фото Сергея Дубинина

Маленькая Тюмень

Ещё один кадр со дня рождения нашего города. Девочку зовут Василиса. Настоящая русская красавица и начинающая артистка.

Заветной даты юная тюменка ждала долго, чтобы облачиться в этот сверкающий наряд // Фото Евгения Матвеева

Какой из этих кадров вам понравился больше остальных?