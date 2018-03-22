Ещё
Служба доставки с пропеллером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Служба доставки с пропеллером 

Вечерняя Москва 22 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Умельцы из технополиса «Москва» разработали программу для управления дронами-курьерами. С его помощью летающие роботы смогут работать в службе доставки.
Маршрут дрона задается через мобильное приложение, потом он действует автономно, без ручного управления. Аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте. Такая модель управления увеличивает длительность полета на одном заряде.
— Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на предприятиях, складах и в магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, — рассказал руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Программа управления дронами пока тестируется на двух десятках коптеров.
Алексей Фурсин напомнил, что летом дроны заступят на дежурство в районе Борисовских прудов — беспилотники помогут вовремя заметить попавших в беду купальщиков и нарушителей, разжигающих костры на берегу. В случае необходимости дрон сможет даже доставить утопающему спасательный жилет. Он весит всего 800 граммов — поднять такой вес летающему спасателю будет под силу.
— Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры могут начать патрулировать пляжи и водоемы Москвы, — подчеркнул Фурсин.
Изображения с летающих над Борисовскими прудами дронов будут поступать на мониторы поисково-спасательной станции «Борисовская» и оперативного дежурного Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
После того как аппарат отлетает свою смену, он самостоятельно, без помощи оператора вернется на зарядную станцию, чтобы «пополнить силы», а затем вновь отправится в дозор.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые создали робота-рыбу для изучения подводного мира Списанный Евгений Абалаков Ученые узнали секрет живучести тараканов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение