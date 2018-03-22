Служба доставки с пропеллером

Умельцы из технополиса «Москва» разработали программу для управления дронами-курьерами. С его помощью летающие роботы смогут работать в службе доставки.

Маршрут дрона задается через мобильное приложение, потом он действует автономно, без ручного управления. Аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте. Такая модель управления увеличивает длительность полета на одном заряде.

— Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на предприятиях, складах и в магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, — рассказал руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

Программа управления дронами пока тестируется на двух десятках коптеров.

Алексей Фурсин напомнил, что летом дроны заступят на дежурство в районе Борисовских прудов — беспилотники помогут вовремя заметить попавших в беду купальщиков и нарушителей, разжигающих костры на берегу. В случае необходимости дрон сможет даже доставить утопающему спасательный жилет. Он весит всего 800 граммов — поднять такой вес летающему спасателю будет под силу.

— Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры могут начать патрулировать пляжи и водоемы Москвы, — подчеркнул Фурсин.

Изображения с летающих над Борисовскими прудами дронов будут поступать на мониторы поисково-спасательной станции «Борисовская» и оперативного дежурного Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

После того как аппарат отлетает свою смену, он самостоятельно, без помощи оператора вернется на зарядную станцию, чтобы «пополнить силы», а затем вновь отправится в дозор.