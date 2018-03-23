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Уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника завели во Владимирской области
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Уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника завели во Владимирской области 

Авторадио 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел в Покрове, пишет «Интерфакс». Девятиклассники жестоко избили мальчика-инвалида. Кадры произошедшего позже выложил в сеть один из участников нападения. Сейчас пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами.
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