Что делать, если в супермаркете вы повредили или даже уничтожили товар

Ситуация, согласитесь, очень распространенная. Как быть?

— Прежде всего нужно очень четко определить причину повреждения или уничтожения товара, — рассказывает юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова . — Вы должны заплатить, если, например, пришли в магазин в подвыпившем состоянии и выронили из рук бутылку, которую хотели купить. Или, скажем, ваш ребенок взял что-то с полки и бросил на пол. Тут уж извините.

Но чаще, как пояснила эксперт, порча товара происходит по вине магазина.

— Типичный пример: товар на полках расставлен так плотно, что, когда вы достаете бутылку, коробку или банку, падает еще несколько упаковок, — поясняет Мария. — Или, бывает, расстояние между полками оставлено такое незначительное, что вы, поворачивая с тележкой, просто не можете не задеть стоящий на полках товар.

Как рассказала эксперт, бывают и вовсе анекдотичные случаи. У тележки для продуктов, например, просто вываливается дно, и весь товар оказывается на полу. Или посреди магазина устанавливается какая-то очень ненадежная промоконструкция, которая рушится при малейшем прикосновении. В этом случае требуйте менеджера зала и убедите его посмотреть запись с видеокамер. Пусть убедится: вы ни при чем.