Фин и Хард в беде: сибирячка объявила награду в 70 тысяч за двух хаски

Жительница Новосибирска Светлана Никифорова ищет двух своих хаски Фина и Харда уже несколько месяцев — они пропали в коттеджном посёлке недалеко от Пашино. Женщина развесила баннеры по всем близлежащим деревням, предлагает за собак вознаграждение 70 тысяч, но результата пока нет.

«Мы были на участке, у меня там стройка ещё идет. Собирались гулять, прицепили пятиметровые поводки собакам. Меня строитель окликнул — поворачиваю голову, их нет. Я их кричу, а они как будто растворились, их нет», — вспоминает Светлана. Поиски начали сразу: на пяти машинах ездили до утра по округе, заходили в соседние дома, но никого не нашли.

Через несколько недель им позвонили и сказали, что видели псов возле школы на станции Мочище. Но когда Светлана приехала, собак уже не было.

«Видели их человек 30, там школа, пришли к детям. Сказали, что рыжий был загрязненный, а серый почище. По описанию я поняла, что это мои собаки. Серенький, Хард, очень спокойный по сравнению со всеми хаски. Стоял носиком тыкался и смотрел всем в глаза. Это его поведение, когда он что-то просит, не будет прыгать, скакать. А рыжий — игривый, балбесик весёлый. Он сразу на грудь. Мне описывали, что именно так прыгал лапками к тётенькам. Плюс фото я показывала. Причем самое обидное — ни один из тридцати человек их не придержал», — поделилась заводчица.

Очевидцы рассказали ей, что видели, как их взял за ошейник худой мужчина лет 45 в чёрной военной куртке — и куда-то увёз. Женщина уверена, что собак украли, и продолжает поиски.

Она обратилась в полицию, но это, по её словам, вызвало некоторое недоумение и лёгкую улыбку у сотрудников. «Они сказали: „Это же собаки“. И спрашивают: „Вам что, они очень дороги?“. Заявление они приняли, но мне через неделю уже пришло отказное письмо, что нет состава преступления», — вспоминает Светлана.

Подобная история произошла дважды с другой жительницей Новосибирска — сначала у неё украли одну собаку, затем другую.

«Кобеля украли в октябре. У нас территория, стройка. Он бегал, подъехала машина, за ошейник [схватили], посадили и увезли. Это в считанные секунды, среагировать не успели, — вспоминает Ольга Новикова . — Мы на своей машине, но несколько направлений дорог, непонятно было, куда ехать». Нашелся кобель через несколько недель: как выяснилось, полугодовалого щенка сначала увезли в Мошково, там он потерялся и его подобрал другой мужчина, который потом разместил объявление. В итоге полугодовалого хаски они забирали в Болотном.

Вторая собака потерялась у них через несколько месяцев при схожих обстоятельствах. Найти её помог Харди (так зовут кобеля), который уже прошёл путь скитаний. «Мы ходили объявления клеили, опрашивали. Взяли его и пошли по домам. Звали её по кличке — Шастя, от слова „счастье“. С нами шел кобель, подвывал, — вспоминает Ольга. — То ли ему эти наши вопли не нравились, то ли он с нами был в одном настрое. И тут Шастя ему в ответ завыла. Мы зашли в дом, откуда вой был, стали стучаться, несмотря на позднее время. Открыла дверь бабушка. Я спросила, у неё ли наша собака. Она так хитро улыбнулась: „Да, у меня“. Я говорю: „А зачем вы её взяли?“. Она: „Глаза понравились“».

По словам заводчиков, хаски — довольно дорогая порода: щенок с документами стоит примерно 20–35 тысяч рублей, поэтому многие заводчики считают, что в городе бум по похищению собак этой породы.

В полиции оперативно подтвердить или опровергнуть эту тенденцию не смогли. В социальных сетях, в том числе в группах «Потеряшки НСК» и «Помощь ездовым собакам» с начала марта появилось больше 20 объявлений о пропаже именно хаски.

По мнению администратора группы «ВКонтакте» «Помощь ездовым собакам» Оксаны Задоры, которая общается с заводчиками уже много лет, эта порода уже не так популярна, как раньше. Она считает, что всплеска краж нет. «Все потерянные хаски так или иначе проходят через мое кураторство. Никому они не сдались. Иногда пристраиваю по полгода — породистых, с документами, никому не нужные», — поделилась Задора.

Массовые исчезновения хаски она объяснила тем, что это одна из самых многочисленных пород в Новосибирске наряду с немецкими овчарками и лабрадорами. Ещё десять лет назад, по её словам, собак этой породы в городе можно было пересчитать по пальцам, но теперь их численность сильно выросла.

Хаски, объясняет Задора, могут легко сбежать от хозяина. «Они не охраняют, они не охотятся, они не приносят палочки-игрушки. И они не очень-то любят людей в плане какой-то привязанности. Хороший хаски — это неагрессивная собака, веселая, добрая. Но любая собачка через дорогу ей намного интереснее, чем тут орущий: „Ко мне, бобик!“ владелец. Они любят людей как источник пищи, веселья и так далее», — отмечает заводчик.

Однако нередко бывает так, что потерявшихся собак просто подбирают и не возвращают. «Вот недавно я хаски вернула хозяевам. Её не было три года. У неё клейма нет, её привезли из Польши. Потом она убежала — ворота не закрыли или ещё что-то. Просто как растворилась в воздухе, — вспоминает Оксана Задора. — А через три года появилось объявление от девушки: срочно пристрою собаку хаски, ей требуется лечение. Мне показалось, что собака очень похожа. Я встретилась с этими людьми, у меня был сканер, оказалось, что эта та собака, которая пропала. Девушка уверяла, что собаку то ли купили, то ли нашли, — скорее всего, они её подобрали, но просто не стали возвращать».

Тем не менее пушистые голубоглазые псы всегда привлекают внимание, а поиски украденных собак превращаются в целую детективную историю. Так было с пропавшим в августе прошлого года 2-годовалым кобелём Каем. Кражу пса сняла камера видеонбалюдения. Через три месяца полицейские привезли Кая аж из Улан-Уде.

Потеря собаки нередко становится трагедией. Чтобы найти питомца, хозяева готовы платить немалые деньги. Так, например, в октябре прошлого года жительница Новосибирска Ирина Зенкова объявила вознаграждение 50 тысяч тому, кто поможет найти её пуделя — домашний любимец Вэнто был отдушиной для её дочери, страдающей ДЦП.

Светлана и Ольга, которые потеряли своих хаски, теперь активно помогают другим заводчикам в поисках. В том числе уже наизусть знают алгоритм действий.

В полицию, по их мнению, идти смысла нет. Объявление о пропаже собак нужно размещать сразу же в соцсетях и обновлять регулярно.

Также, особенно если собака пропала за городом, размещать пост в районных группах «ВКонтакте», которые очень популярны у местных жителей. Кроме того, не лишним будет подавать объявления в районные газеты, искать записи с камер видеонаблюдения в округе и просматривать объявления в интернете.

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