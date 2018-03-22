5 самых оригинальных стартапов и гаджетов 2018

Взять галактику в руку или примерить куртку из фильма «Назад в будущее 2», собрать свой планшет и научить его управлять механизированной рукой — все это возможно благодаря стартапам, разработчикам-энтузиастам и сообществу, частью которого вы можете стать.

Млечный путь на ладони Кто из нас не любовался на звезды? Но погодные условия не всегда позволяют насладиться красотами космоса. Выход нашли братья Штеффин из Берлина — им пришла в голову идея «поместить вселенную» в стеклянную сферу диаметром всего 8 см, которая всегда будет у вас под рукой. Эта сфера содержит 380 тысяч точек нанесенных лазером, каждая из которых олицетворяет собой галактику из сверхскопления Ланиакея, диаметр которого ни много ни мало — 520 миллионов световых лет. В центре сферы расположена наша галактика «Млечный путь».

Проект Universe Sphere очень быстро снискал популярность у комьюнити и собрал более 300 тыс. долларов. После такого ошеломительного успеха вторая версия сферы не заставила себя ждать — ей стала модель Млечного пути. Эта сфера содержит 200 тысяч звезд, расположение которых в точности повторяют форму нашей спиральной галактики, диаметр которой 100 тыс. световых лет. Сборы проекта превысили первоначально планируемую сумму на 6000% и составили более 230 тыс. долларов. Если вы являетесь студентом, несовершеннолетним или пенсионером, то приобрести сферу «Млечный путь» можно за $60, в противном случае придется заплатить около $72 на сайте Kickstarter (розничная цена составит около $97).

Сборы взносов заканчиваются 4 мая 2018 года.

Планшет для энтузиастов на базе Raspberry Pi Кто в детстве не собирал конструктор? Вспомнить молодость или научить своего ребенка делать интересные и креативные вещи призван проект RasPad. Это планшетный компьютер на базе Raspberry Pi, который отличается от обычных планшетов возможностью кастамизации и позволяет создать собственный цифровой проект. В комплекте идет ПО для визуального программирования и набор дополнительного «железа»: комплект сенсоров, манипулятор Robot Arm, камера для распознавания объектов, пульт ДУ и т. д.

Проект уже поддержало более 2500 тысяч человек, а сумма сборов составила почти полмиллиона долларов, что превысило более чем на 4000% первоначальные ожидания разработчиков.

Приобрести RasPad можно на Kickstarter со скидкой более 50% по цене от $129 (базовый комплект без Raspberry Pi) до $735 (полный комплект, включающий набор сенсоров, манипулятор, камеру и многое другое).

Сборы взносов заканчиваются 4 апреля 2018 года. Первые поставки ожидаются уже в мае текущего года.

Умная куртка с подогревом Разработчики умного жакета с подогревом «Меркурий» практически воплотили в жизнь идею режиссера Роберта Земекиса , который в 1989 году продемонстрировал в фильме «Назад в будущее 2» свое видение куртки 2015 года. «Меркурий» оснащен интеллектуальным термостатом для автоматического управления встроенной системой подогрева, голосовым управлением и связан со смартфоном. Куртка активируется автоматически при перепадах температуры или при начале движения. «Включить» куртку можно также голосом — с помощью умного помощника, такого как Amazon Alexa.

В качестве нагревательных элементов выступают углеродные волокна, которые практически мгновенно могут нагреваться до температуры 57° C. «Меркурий» изучает ваши предпочтения и автоматически меняет температуру для поддержания наиболее комфортного теплового режима, мониторить и изменять который можно с помощью мобильного приложения. На разработку куртки ушло около 5 лет, и первые поставки ожидаются уже в ноябре 2018 года. Приобрести это чудо современного дизайна и техники можно на странице проекта за $295 (в розницу куртка будет стоить $495). Проект поддержало уже более 1800 участников, которые внесли более полумиллиона долларов.

Торопитесь, сборы взносов заканчиваются 24 марта 2018 года.

Hi—Res-акустика с объемным звуком Портативная трехполосная акустическая система UPstage 360 с поддержкой формата HRA (Hi-Res Audio) призвана наполнить ваше помещение кристально чистым и объемным звуком. Для этого разработчики оснастили ее пятью динамиками, четырьмя пассивными излучателями и запатентованной системой равномерного распределения средних и высоких частот. За низкие частоты отвечают два трехдюймовых вуфера и пассивные излучатели из натурального каучука, которые усиливают басы. За средние частоты отвечает один двухдюймовый динамик, а за высокие — однодюймовый твитер. Диапазон частот при этом составляет от 40 Гц до 40 кГц, а общая мощность 120 Вт.

Благодаря портативной конструкции UPstage 360 можно разместить в любой части помещения, а подключить к источнику звука ее можно по Bluetooth или через разъем AUX. Акустика прошла множества испытаний, и согласно роадмапу в июне уже должны начаться первые поставки.

Приобрести UPstage 360 можно за $329 до 19.04.2018.

Почувствуй невесомость Мы привыкли, что вода льется или капает, но уж точно не зависает в воздухе. LeviZen «нарушает» законы физики, заставляя капли воды левитировать.

Разработчики предлагают нам помедитировать, наблюдая за зависшей в воздухе каплей, а если ее подсветить, то создается впечатление, что в воздухе парит сам свет. Как это работает? Устройство состоит из двух частей — основного блока с излучателями высокочастотных волн, с помощью которых капля и держится в воздухе, а также блока управления, который позволяет регулировать мощность для различного объема жидкости.

Когда капля попадает между звуковых волн, излучаемых нижними и верхними излучателями, она как бы попадает в ловушку и «зависает». Но проще сказать, чем сделать. Поэтому предлагаем посмотреть на работу акустического левитатора. Купить LeviZen можно за $249 на странице проекта, а поставки ожидаются в июле текущего года.

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