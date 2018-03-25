Зюганов назвал работу журналистов сложной и важной

"Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — призвал Зюганов.

По его словам, в стране нужно развивать социально-осмысленную политику, передает РИА Новости . Речь, в частности, идет о защите малоимущих граждан и детей войны, помощи учителям, врачам, инженерам и ученым.