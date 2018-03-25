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Зюганов назвал работу журналистов сложной и важной
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Зюганов назвал работу журналистов сложной и важной 

Вести.Ru 25 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «очень трудной, сложной и крайне важной» профессию журналиста, призвав представителей СМИ и депутатов «вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе». Так лидер коммунистов прокомментировал высказывание депутата-единоросса Фатиха Сибагатуллина, который в интервью порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».
"Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — призвал Зюганов.
По его словам, в стране нужно развивать социально-осмысленную политику, передает РИА Новости. Речь, в частности, идет о защите малоимущих граждан и детей войны, помощи учителям, врачам, инженерам и ученым.
Накануне однопартийца одернул депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Ревенко. «Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: „кто более партии истории ценен“, — сказал он.
Ранее продюсер телекомпании „Дождь“ Дарья Жук и корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике рассмотрела „дело Слуцкого“ и не нашла нарушений в поведении депутата.
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