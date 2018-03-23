Жерар Пике: Я чуть не обделался из-за Роя Кина

«В одном из моих самых первых матчей на „Олд Траффорд“ мы сидели в раздевалке и готовились к игре. Я чертовски сильно нервничал.

Представьте себе: мне 18 лет, я сижу в тесной раздевалке и натягиваю гетры рядом с Рудом ван Нистелроем, Райаном Гиггзом и Рио Фердидандом. Мне хотелось быть невидимым. Я думал: „Просто делай свою работу и не привлекай внимания.

Мы сидели и ждали, пока придет тренер и скажет речь. Я был рядом с Роем Кином. Раздевалка настолько маленькая, что наши ноги почти соприкасаются. Места вообще нет. Гробовая тишина. И внезапно ты слышишь маленькую вибрацию. Очень тихую. Бззззз… Бззззз. Рой начинает оглядываться в раздевалке.

О, черт… Я понимаю, что это я. Мой телефон. Я оставил его на вибрации, он в кармане моих штанов, а те — в сумке, которая висит у Кина прямо над головой. Рой не может понять, откуда звук. Он начинает оглядываться как маньяк. Везде стреляет глазами и пытается понять, откуда же это. Помните знаменитую сцену с Джеком Николсоном в «Сиянии», когда он ввалился сквозь дверь? Вот так выглядел Кин.

Он начинает орать на всех: «Чей это телефон?!». Тишина. Он снова спрашивает. Тишина. И в третий раз: «Чей. Это. Блин. Чертов. Телефон?!». «Наконец, я как маленький мальчик, очень робко говорю: „Извините. Это мой“. Рой обнимает меня и смеется, говорит, что не о чем волноваться… Конечно же нет, я шучу! Он с ума сошел! Рой был просто в бешенстве! Я чуть не обделался! Но то был хороший урок.