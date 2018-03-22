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Журнал «Юность» оцифровал и выложил на сайт свой архив
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Журнал «Юность» оцифровал и выложил на сайт свой архив 

Собака 22 марта 2018
Фото: Собака
В подборку вошли номера за период с 1963 по 2018 год. Скачать их можно на сайте журнала.
"Прошло 50 лет, а 1963 год стал историей. Во всяком случае, журнал «Юность» образца 1963 года, который мы предлагаем Вашему вниманию: Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Виктор Розов, Александр Яшин, Николай Тихонов, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и многие другие. Андрей Вознесенский пытается связать настоящее время и флорентийский орнамент, Аксенов создает современный новояз на материале геологоразведки, пакуя свои знаменитые «Апельсины из Марокко», словно посылку в будущее. Не похожий на себя Тихонов и не похожий на себя Окуджава…Пока даже не придуман термин: «шестидесятники»! Зато со страницы журнала на читателя взирает Никита Хрущев, так и не объяснивший свету, что же такое «кузькина мать». Мы не хотим никого судить, выставлять оценки, не наше это дело. Мы хотим, чтобы вы услышали, ощутили «шум времени». Того «славного времени» (а плохого времени не бывает, бывают неподходящие этому времени люди, которые бросают жирную тень на него), которое больше никогда не возвратится. Возможно, его когда-нибудь назовут «бронзовым веком» русской литературы, а возможно, оно канет в вечность, оставив по себе огненный след потухшей звезды. Не это важно. Важно вчитаться, вдуматься в потертые страницы, чтобы лучше понять самих себя. Погружение в прошлое — один из способов самопознания!Но, может быть, прав великий поэт: не надо вам и нам всех этих архивов?Для чего же «Юность» возвращает далекое и близкое время из небытия?"
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