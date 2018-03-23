На каком языке говорят миньоны, и можно ли его выучить?

Наверняка, когда вы смотрели с детьми очередную часть «Гадкого Я» или «Миньонов», вы задумывались — что за тарабарщину они говорят? То у них понятные слова вроде «banana», а то какой-то набор звуков. И вообще, что это за язык? У него есть название, можно ли его выучить? И кто его придумал?

Рассказываем. Создал его режиссер «Гадкого Я» Пьер Коффин , француз по национальности. По словам Коффина, придумывал он язык на ходу, основываясь на своих знаниях из английского, китайского, хинди и других языков. «Я брал те слова, которые описывают предмет или явление своим звучанием, а не значением, — рассказал режиссер. — Фактически — это смесь всех языков, которые я знаю. Так как миньоны существовали всегда и служили хозяевам по всему миру, будет только логичны, что их язык — это комбинация иностранных слов».

Перед началом озвучки Коффин решил провести тест и показать, как примерно должна звучать речь миньонов. Он попросил продюсера Кристофера Меледандри сделать запись и когда закончил, узнал у Меледандри его мнение. Тот прослушал и сказал: «Ну что же, теперь ты сам и будешь их озвучивать». Так и было. В фильме «Миньоны» Коффан озвучивает всех миньонов, а в «Гадком Я» несколько из них.

Но просто смешать все языки показалось создателям недостаточно. Слова еще и специально искажены, чтобы звучать, как детский лепет. Например, в их речи присутствует частая замена звуков на «б» и «п». Вместо «hello» — «bello», вместо «goodbye» — «poopaye» и так далее.

Иногда слова подходят к ситуации по смыслу, а иногда нет. Например, в сцене, где миньоны ловили машину, один из них говорит: «Me le due, spetta». Это смесь английского и итальянского, которую можно перевести как «я сейчас сделаю это, подожди». Только вместо местоимения I (я) используется Me — это частая детская ошибка. В общем, смешали языки, добавили пару неточностей — и фраза готова.

Логики у того, какой язык используется в тот или иной момент, нет. В сцене, где королева дарит миньонам корону, они благодарят ее по-индонезийски — «terima kasih». Когда миньоны произносят тост, они произносят «Kampai!» — призыв выпить на японском. А считают миньоны на корейском — «hana, dul, sae». Так житель любого уголка Земли может услышать пару словечек на родном языке и еще больше полюбить этих желтых монстриков.

У языка миньонов нет официального названия, его называют миньонский или язык банана (так как «banana» — самое частое их словечко). Интересно, что Грю язык миньонов понимает, но не говорит на нем. А миньоны понимают английский, но тоже на нем не разговаривают.

Если попробовать составить словарь языка миньонов, то много времени это не займет, говорят они не так много и, в основном, про еду. Как сказал Коффин, в свободное от работы время они любят поболтать о греческой философии и вкусной пище. Потому в их речи так много съедобных выражений: «poulet tiki masala» (фр. — название блюда из курицы), «gelato» (ит. — мороженое), «babble» (англ. — смешанное apple и bubble — яблоко).

Из русского языка, кстати, миньоны позаимствовали слова «совещание» и «драка», а из украинского — «beedo» (беда).

А еще:

Baboi — игрушка, от фр. слова «babiole».

Bananonian — отвратительный, от англ. слов «banana» и «no».

Chasy — стул, от слова фр. слова «chaise».

Laboda — свадьба, от исп. слова «boda».

Labuboe — нечестная игра, от ит. слова «bubbolata».

Look a — посмотри, от англ. выражения «look at».

Poka — вопрос «Что?» от исп. вопросительного выражения «por que?».

Stopa — стоп, от англ. слова «stop».

Tankyu — спасибо, от англ. выражения «thank you».

Так что, когда будете пересматривать с детьми мультфильм, прислушайтесь — теперь вы поймете гораздо больше! А если вы вдруг переведете малышу фразу с миньонского, то таких восхищенных глаз вы еще долго не увидите.

А пока предлагаем вам потренироваться и спеть в караоке вместе с миньонами. Poopaye!

Источник: Universal Pictures Russia

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