Нижегородские радиоведущие отлично проявили себя в телешоу, но проиграли

Потом выяснилось, что без везения не обошлось. Оказывается, достойных соперников давно ждала команда радиоведущих из Ростова-на-Дону. А вообще, по словам продюсеров программы, желающих очень много, в очереди около тысячи заявок. Кстати, участие в игре абсолютно бесплатное, если не учитывать затраты на проезд.

Дорога туда вышла веселой — все в поезде мгновенно оказались в курсе предстоящего события, давали советы и желали ребятам удачи.

Перед мотором режиссер провел с игроками беседу, главное требование — не молчать в кадре. Наших ребят просить об этом было не надо — профессиональные «говоруны» развлекали себя и аудиторию по полной программе. Жаль, что в финальный монтаж вошло далеко не все.

Капитан команды нижегородцев — Александр Фирстов . «Наш радио-отец, телерадиоведущий, программный директор», — представили его участники.

Остальных представлял капитан: Алексей Фин, старейший работник радиостанции; Света — душа утреннего эфира; ведущий вечернего шоу «Два баяна» Антон Нечаев («После восьми можно услышать, как он звенит в эфире кудрями», — отрекомендовал Фирстов); гордость радиостанции, «один из самых высоких ведущих страны» Владимир Марков

Цель игры «Сто к одному» — угадать наиболее распространенные ответы, которые дали случайные прохожие на вопросы. А эти ответы порой бывают не только забавны, но и непредсказуемы. Чем больше опрошенных с тобой согласны, тем больше баллов ты получаешь.

Нижегородцы начали хорошо. Первый тур выиграли со счетом 68:0. Потом часто в обсуждениях мелькали правильные, выигрышные ответы, но в результате выбирали не те. Конечной счет — 98:489 в пользу Ростова-на-Дону.

Тем не менее, наши отлично проявили себя, их высоко оценил даже бессменный ведущий программы Александр Гуревич . Так вышло, что он спровоцировал неправильный ответ нижегородского капитана во втором раунде, но этот эпизод также в монтаж не вошел.

После программы участники обменялись контактами и решили еще разок при случае помериться силами.