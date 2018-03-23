Нижегородские радиоведущие отлично проявили себя в телешоу, но проиграли 

Потом выяснилось, что без везения не обошлось. Оказывается, достойных соперников давно ждала команда радиоведущих из Ростова-на-Дону. А вообще, по словам продюсеров программы, желающих очень много, в очереди около тысячи заявок. Кстати, участие в игре абсолютно бесплатное, если не учитывать затраты на проезд.
Дорога туда вышла веселой — все в поезде мгновенно оказались в курсе предстоящего события, давали советы и желали ребятам удачи.
Перед мотором режиссер провел с игроками беседу, главное требование — не молчать в кадре. Наших ребят просить об этом было не надо — профессиональные «говоруны» развлекали себя и аудиторию по полной программе. Жаль, что в финальный монтаж вошло далеко не все.
Капитан команды нижегородцев — Александр Фирстов. «Наш радио-отец, телерадиоведущий, программный директор», — представили его участники.
Остальных представлял капитан: Алексей Фин, старейший работник радиостанции; Света — душа утреннего эфира; ведущий вечернего шоу «Два баяна» Антон Нечаев («После восьми можно услышать, как он звенит в эфире кудрями», — отрекомендовал Фирстов); гордость радиостанции, «один из самых высоких ведущих страны» Владимир Марков.
Цель игры «Сто к одному» — угадать наиболее распространенные ответы, которые дали случайные прохожие на вопросы. А эти ответы порой бывают не только забавны, но и непредсказуемы. Чем больше опрошенных с тобой согласны, тем больше баллов ты получаешь.
Нижегородцы начали хорошо. Первый тур выиграли со счетом 68:0. Потом часто в обсуждениях мелькали правильные, выигрышные ответы, но в результате выбирали не те. Конечной счет — 98:489 в пользу Ростова-на-Дону.
Тем не менее, наши отлично проявили себя, их высоко оценил даже бессменный ведущий программы Александр Гуревич. Так вышло, что он спровоцировал неправильный ответ нижегородского капитана во втором раунде, но этот эпизод также в монтаж не вошел.
После программы участники обменялись контактами и решили еще разок при случае помериться силами.