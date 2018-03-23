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Блогер Вера Афанасьева: «Свобода есть право на неравенство»
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Блогер Вера Афанасьева: «Свобода есть право на неравенство» 

Новости Саратова 23 марта 2018
Фото: Новости Саратова
23 марта — день памяти великого философа Николая Бердяева, он умер ровно 70 лет назад.
Бердяев — певец индивидуализма и свободы, которая для него была даже выше Божественного. Свобода и творчество — это то, что делает человека человеком, они сущностно связаны: «Тайна творчества есть тайна свободы».
Бердяева не любила власть. За статью «Гасители духа» он как антиклерикал ещё в 1911 г. был приговорён к ссылке в Сибирь.
После революции был дважды арестован, а в 1922 г. — выслан на знаменитом «философском пароходе», что, вероятно, и спасло ему жизнь.
В эмиграции жил в Париже и очень много работал, семь раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе.
Самые известные его книги — «Философия свободы», «Смысл творчества», «Смысл истории», «Душа России», «Философия неравенства», «Новое средневековье», «О назначении человека», «Русская идея».
Изначально поклонник Маркса, Бердяев изобличал большевизм, именно ему принадлежит понятие «коллективизация совести», означающая нравственный паралич тоталитарных режимов.
Он исследовал опасности революций: «Революционеры поклоняются будущему, но живут прошлым», «Революция — конец старой жизни, а не начало новой», «Главный враг свободы — сытый и довольный раб», «Страх есть состояние дрожащей, трепещущей, падшей твари», «Русская резолюция есть великое несчастье», «Большевизм есть рационалистическое безумие». И, конечно, Бердяев — противник всякого насилия: «Нет ничего более злого, чем стремление осуществить во что бы то ни стало благо». А мое любимое у него вот это: «Человек имеет священное право на одиночество».
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