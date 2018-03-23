«Милый мой Володя!». Петербуржец — о дружбе с Леонидом Утёсовым

123 года назад родился Леонид Утёсов. Исполнитель легендарных хитов, которые звучат и сегодня, он был символом эпохи. Познакомиться с народным артистом мечтали тысячи. Однако мало кто знает, что сам Леонид Осипович доверял всего нескольким людям. Среди них был и ленинградец Владимир Александров . Их дружба длилась 22 года. Как же получилось, что скромный парень с окраины и знаменитый певец стали по-настоящему близки?

«Москва. Утёсову»

«В 46-м году я жил на станции Саблино, — рассказывает Владимир Анатольевич. — Соседом по дому был инженер Ижорского завода Александр Казанцев . Вечером при свете керосинки дядя Саша заводил патефон и ставил пластинки, чаще всего «Раскинулось море широко». В 1943-м его сын, морской офицер, погиб в боях за Родину, и эту песню он слушал со слезами на глазах. Говорил, что поёт её Леонид Утёсов, и поёт он сердцем. Так я полюбил этот необычный задушевный голос».

А вскоре сбылась заветная мечта. В июле 1952-го Утёсов давал концерт в «Саду отдыха» на Невском (сейчас сад возле Аничкового дворца — прим. ред.), куда попал и Александров. Восторг был такой, что захотелось большего — поговорить с певцом, увидеться лично.

«Вскоре я ушел в армию, а вернувшись, написал Леониду Осиповичу письмо. Адреса не знал, на конверте вывел: Москва, Театр эстрады, Утёсову. Ни на что не надеялся, просто хотел выразить свои чувства. Как вдруг на листочке из блокнота пришёл ответ!».

Утёсов писал: «Милый товарищ Александров! Получил ваше письмо. Спасибо Вам за чудесные и ласковые слова. Мне было приятно их читать. Человеку, работающему в искусстве, всегда радостно, когда его труд — я боюсь сказать „творчество“, говоря о себе, — доходит до сердца людей. Ваше письмо меня очень тронуло. Когда буду в Ленинграде, буду рад с Вами встретиться. Желаю Вам всех благ. С приветом! Л. Утёсов (02.12.59)».

Вскоре Утёсов снова приехал в Ленинград. Было известно, что остановился он в «Европейской», и Владимир отважился позвонить. Его соединили с артистом, и тот запросто пригласил зайти.

«Шёл, волновался ужасно, — переносится в прошлое наш Владимир Анатольевич. — Боялся разочаровать. Что я ему скажу, о чём со мной такому известному человеку можно беседовать? Однако всё решилось как нельзя лучше: Утёсов сам встретил меня у входа в гостиницу! Мы поднялись в номер и проговорили около часа. Расставались добрыми знакомыми. Пожимая руку, он сказал: «Будете в Москве — заходите!». Дал домашний телефон. Я был счастлив. Так началась наша дружба и переписка».

С этого момента встречи с Утёсовым стали одними из главных моментов в жизни Владимира Александрова. Чтобы чаще видеться с кумиром, он даже устроился внештатным сотрудником Колпинского бюро путешествий и экскурсий. По выходным сопровождал группы в Москву, а когда приезжал в столицу каждый раз около 11 утра звонил Утёсову. Сообщал, что прибыл, и Леонид Осипович назначал встречу. «В его знаменитую квартиру в Каретном переулке я входил с решимостью пробыть 20 минут, чтобы не навязываться. Но выходил через 2-3 часа. И не я в этом виноват».

Принц с Марьиной рощи

Утёсов был великолепным рассказчиком, любил хорошего, внимательного слушателя, а Владимир был как раз таким. К тому же, под влиянием дружбы с певцом он учился в Ленинградском театральном институте им. Островского, так что общий язык они находили. Однажды Владимир поделился яркими впечатлениями о модном тогда «Гамлете» с Высоцким в главной роли. Но оказалось, что Утёсов имеет своё мнение: «Высоцкий очень талантливый человек. Гамлет великолепен, но это не принц датский, а принц с Марьиной рощи».

Постепенно молодой ленинградец стал не просто слушателем, а начал вникать в дела артиста. Король на сцене, в жизни тот был скромным человеком. За себя бороться, хлопотать не умел, да и не хотел.

Так, в 60-е режиссёр легендарных «Весёлых ребят» Григорий Александров решил переозвучить фильм, созданный в 1934 году. Однако на новую запись пригласил не Утёсова, сыгравшего главную роль, а другого исполнителя, Владимира Трошина . У двух знаменитых мастеров отношения после картины и так были не лучшими. Достаточно сказать, что Александров и его супруга Любовь Орлова получили за комедию, очень понравившуюся Сталину, звания и ордена. Утёсова же наградили… фотоаппаратом. И вот — новый удар. Это при том, что «Марш весёлых ребят» в его исполнении стал мега-популярным. Его распевала вся страна. И теперь неповторимый голос решили «выбросить»? Зрители возмущались, вступился за Утёсова и его ленинградский друг.

«Я писал в разные инстанции, — вспоминает Владимир Анатольевич. — В конце концов, справедливость восторжествовала. С баритоном Трошина фильм продержался всего две недели, а затем снова «вернули» Утёсова».

Кстати, власть, к всенародному любимцу относилась прохладно. На советской эстраде он первым был удостоен звания народного артиста, однако звезду Героя Социалистического Труда, что считалось одним из высших знаков отличия, ему вручать не торопились. Хотя тогда эту награду давали очень щедро и порой за заслуги гораздо меньшие, чем у прославленного артиста. Не выдержав, с просьбой «рассмотреть вопрос» Владимир Александров написал… председателю Президиума Верховного Совета СССР Николаю Подгорному . Утёсову это не понравилось.

«Дорогой Володя! Думаю… ваше письмо Николаю Викторовичу ошибка. Но и эта «ошибка» говорит о Вашем ко мне отношении, и за это спасибо. Вот видите, как я повернул? Желаю Вам всего самого хорошего в наступающем году. Сердечный привет жене, поцелуй дочурке и дружеское рукопожатие Вам. Ваш Л. Утёсов. (28.12.74)».

Ни о чём не просил

Впоследствии «героя» Утёсову так и не дали, но почести, звёздность к отношениям этих двух родных по духу людей никакого отношения не имели. «Думаю, мы так сблизились ещё и потому, что он точно знал: мне от него ничего не надо, — тихо говорит Владимир Анатольевич. — Я никогда его ни о чём не просил. Просто любил, боготворил, искренне хотел помочь». В 60-х Александров и Утёсов много общались. Владимир был вхож в дом, хорошо знал жену и дочь певца. Был рядом и в горестный для Утёсова час, когда Елена Иосифовна, с которой он прожил 49 лет, умерла.

Артист тяжело переносил потерю. Чтобы его хотя бы как-то утешить, Владимир с супругой Тамарой, ожидавшей ребёнка, пообещали: если будет мальчик, назовём Леонидом, девочка — Леной. Родилась дочка. «Сердечно поздравляю с рождением Леночки. Пусть она будет такая же умная, добрая и человечная, как была моя Елена. Целую её, и Вас, и маму Тамару», — немедленно откликнулся Утёсов (письмо от 07.02.63 — ред.)

А когда девушке исполнилось 17, напутствовал: «Милая Леночка! Тебе 17 лет. Это начало пути по жизни. Я очень хочу, чтобы ты была Человеком. Для этого надо быть добрым, честным и делать так, чтобы люди тебя ценили. Надо делать добро и бороться со злом. Верю, что так ты и построишь свою жизнь. Отечески целую тебя. Л. Утёсов (02.02.80)».

Всего Александров получил 44 письма от Леонида Утёсова. Последнее — 30 марта 1981-го. В этом же году они вместе присутствовали на концерте, посвященном 70-летию Аркадия Райкина . Никто не думал, что больше не увидятся. В марте 82-го Утёсова не стало. На похоронах Владимир Анатольевич дал себе слово: каждый год устраивать вечера его памяти.

Обещание сдержал. 35 лет он проводил такие встречи. Причём не только в Колпино, где живёт, но и в Доме офицеров, Доме актёра на Невском и даже в Одессе, на родине Утёсова. Аншлаг был неизменным, залы не вмещали всех желающих.

Способствовал Александров и установке в Петербурге на доме 21 по улице Маяковского, где семь лет жил Утёсов, мемориальной доски. Кстати, повторяющий её гипсовый барельеф сейчас находится в музее Ижорского завода, где Владимир Анатольевич проработал много лет. В этом году его здоровье ухудшилось, так что праздник, скорее всего, не состоится. Но в день рождения своего друга он, как уже много лет подряд, будет снова и снова вспоминать великого Леонида Утёсова, встречу с которым подарила сама судьба.