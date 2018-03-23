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«Так правдиво!»: Яна Кошкина показала закулисную жизнь
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«Так правдиво!»: Яна Кошкина показала закулисную жизнь 

Eva.ru 23 марта 2018
Фото: Eva.ru
Телеведущая Яна Кошкина решила показать частицу своей закулисной жизни. Как оказалось, в ней она выглядит совершенно не так, как ее привыкли видеть миллионы поклонников со всей страны. Многие из подписчиков даже сжалились над девушкой.
Известная телеведущая и актриса, собирающая в Инстаграме огромное количество комплиментов по поводу своей внешности и фигуры, в очередной своей публикации предстала в совершенно непривычном виде для многих фанатов. Знаменитость показала фотографию, запечатлевшую ее не в открытых платьях, подчеркивающих ее достоинства, а в обычной футболке и спортивных брюках, сидящую на стуле и держащую в руке бутерброд с сыром. «Вот она, закулисная жизнь… Булка с сыром-бесценно! Жду команду „Камера. Мотор“
Представшая в таком виде телезвезда вызвала у своих преданных поклонников некоторое замешательство. Одни признались, что совершенно не ожидали увидеть ее такой. Другим, наоборот, понравилась естественность этого фото. А третьи пришли к мнению, что Кошкина выглядит очень уставшей и посоветовали ей немного отдохнуть. „А я думал это хлеб масло и сахар!“ „Сиротинушка…“ „Такой вид уставший…“ „Классная такая! Замучили тебя?“ „В обычной обстановке любая женщина обычная… Тут не скажешь никак, что Яна секси и самая-самая…“ „Так жизненно, так правдиво…“ „Вот так больше нравится. Вся красота в этом!“ „Тебя не узнать… Задумалась или устала?“ Впрочем, некоторые Интернет-пользователи даже в этом снимке разглядели наигранность и пафос со стороны Яны. Они призвали девушку хотя бы делать лицо попроще, когда она в следующий раз попытается изобразить что-то подобное.
А не так давно знаменитость показала подписчикам очередное пикантное фото. Но тогда глаза Кошкиной затмили другие ее достоинства.
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