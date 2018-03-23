Поехали в Простоквашино!

Тонкинского муниципального района

Нижегородской областиПоехали в Простоквашино!На столе у главы Тонкинского района Александра Баева — ежедневник. В нем сильным мужским почерком расписан план дня, план недели и план месяца. План на день — максимально подробный, план на месяц включает в себя основные «реперные точки». Александра Витальевича можно было бы назвать технократом — если бы не руководил он районом, где главной отраслью считается сельское хозяйство.

— Это не я технократ. Это все тонкинцы такие, — улыбается он. — Люди умные, спокойные, рассудительные. Наверное, у нас и планы все исполняются потому, что мы разум никогда не отключаем. И, мечтая о чём-то, автоматически выстраиваем программу реализации мечты.

— Александр Витальевич, а если всё-таки помечтать. Допустим, вам внезапно выделили 10 миллионов рублей. На что потратите?

— На благоустройство, конечно. У нас в центре Тонкина запланировано создание красивой набережной с прогулочными зонами, беседками, фонтанами. Мы с ректором ННГАСУ Андреем Александровичем Лапшиным в течение нескольких месяцев разрабатывали проект реконструкции центра, сейчас он уже готов. Осталось воплотить.

— Подождите. Я ж сказала, предположим, у вас появятся 10 миллионов. Но их же пока нет. А уже готовый проект…

— Ну почему же нет? Во-первых, наш район занял 1-е место по благоустройству в своей группе — значит, мы получим денежный приз, который как раз на строительство набережной и направим. Во-вторых, областная программа «Развитие комфортной городской среды» будет действовать несколько лет, и мы можем каждый год подавать заявки на субсидии. Выиграем или нет — это уж от нас зависит. Ну и есть же программа поддержки местных инициатив. Вполне воз— можно, что тонкинцы тоже проголосуют за реконструкцию набережной — и тогда процесс пойдет еще быстрее.

— В общем, понятно: у вас все мечты сбываются.

— Но нам действительно нужна и набережная, и парк, и прогулочные зоны. Знаете, сколько к нам летом гостей приезжает?

Много их приезжает. Причем не только в Тонкино, но и в Простоквашино. Вообще, знаменитый писатель Эдуард Успенский всегда утверждал, что название Простоквашино он придумал. Тонкинцы не спорили.

Не может же человек знать названия всех поселков России! Просто пытались выяснить — их деревня Простоквашино — единственная в стране или нет?

Выяснили. Единственная. Основанная еще три сотни лет назад, она — то самое настоящее Простоквашино, известное нам по мультикам. Другой глава района, наверное, только усмехнулся бы: смотри-ка, нас в мультфильме рекламируют. Александр Баев понял, что это — шанс тонкинцев на увеличение туристического трафика. И шансом этим нужно пользоваться.

Поэтому скоро в Простоквашино появится музей Шарика и Матроскина (и истории Тонкинского района тоже). Да и в целом деревня должна стать одним из центров притяжения туристов.

— Александр Витальевич, — спрашиваю его, — а сами тонкинцы в Простоквашино поедут на экскурсию, как думаете?

— Почему ж не поедут-то? У нас детей много, им это наверняка интересно. Кстати про детей — в этом году в школы мы набрали четыре первых класса, представляете?

Обычно было два, максимум — три. Сейчас наша задача — построить новые детские сады, потому что малышей — не меньше, чем первоклассников.

— А садиков не хватает?

— Теоретически хватает. Но они уже морально устарели, нужны новые.

— Хороший у вас подход: не доводите до критичной ситуации.

— А мы все, тонкинцы, такие. И все друг друга поддерживаем. Например, придите в любое хозяйство: там ко всем обращаются по имени-отчеству. Что председатель колхоза ты, что доярка — не важно. Все на «вы» и — Иван Петрович, Мария Ивановна… Или еще пример: вы, наверное, знаете о программе поддержки местных инициатив? Суть ее в том, что жители сами решают, что именно нужно улучшить в районе. Как правило, выбирают ремонт дорог, водопровода и так далее.

Так вот, основную долю вносит областной и местный бюджет, но и жители тоже должны какую-то часть суммы внести (небольшую, но всё же). И руководитель компании «Нижегородлес» Николай Григорьевич Коротков сказал: «всю сумму, которую должны внести жители Большого Содомово, я отдам сам».

Просто он живет там — и решил, что должен таким образом помочь. А для содомовской школы купил форму — на всех учеников.

И это, конечно, показатель. Причем еще более значимый показатель — то, что таких людей, как Николай Коротков, в Тонкине немало. Много их. Спокойных, рассудительных и без лишних слов помогающих своему району.