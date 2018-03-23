Жить в Лыткарине — не бояться «призрака невесты» и купаться карьере

Студент московского вуза Александр, который живет там 12 лет, развеял мифы о «поляне невест» и «дороге смерти» и рассказал, как живет молодежь в Лыткарине.

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Школа «без уклонов» и много спорта

В Лыткарино я попал в 2006 году, мы переехали сюда из Москвы, где жили в съемной квартире. Родители решили купить свое жилье и стали выбирать удобный для проживания город в Московской области. Лыткарино посоветовали друзья, и мы поселились тут в новостройке.

Лыткарино — очень тихий и спокойный город с населением около 50 тысяч человек. Хотя я был в начальной школе, запомнил, что городок был с довольно бедной инфраструктурой, по сравнению с Москвой.

Я учился тут со 2-го по 11-й классы. Школы в городе неплохие, с разными уклонами, некоторые гимназии входят в «топы» по Московской области. Есть в городе и специализированная коррекционная школа для детей-инвалидов. Я учился в обычной школе, не в гимназии. У нас не было каких-то «уклонов». Учителя были хорошие, «сильных», как говорится, было несколько на всю школу. Отношения у нас почти со всеми учителями были теплые.

Мои одноклассники тоже вполне обычные ребята, никаких мажоров у нас не было. Не исключаю, что в лыткаринских гимназиях контингент немного другой. У нас в классе было два медалиста, и я в их числе. Мне удалось поступить в престижный московский вуз на бюджет, а вот моим одноклассникам повезло меньше.

Со спортом для детей и подростков в нашем городе все отлично. Я несколько лет занимался карате, наши тренеры были очень сильными, многие принимали участие в европейских чемпионатах и занимали призовые места. С 4-го класса занялся плаванием, тут тоже была хорошая подготовка. Все тренеры — мастера спорта. Хотя бассейн был старенький, мы усердно тренировались, ездили на соревнования. Я был лидером нашей сборной по плаванию.

Я больше был по спорту, но и творческие натуры могут найти занятие по душе. В городе много возможностей для этого, есть большой ДК «Мир» с разными отделениями: там и бальные танцы, и изостудия, по выходным — спектакли и концерты.

Для любителей конного спорта есть конная школа — конноспортивный клуб «Созидатель». Я сам не занимался, но не раз бывал там. Правда, заниматься дороговато, многие держат там своих лошадей. Владельцы лошадей — в основном москвичи, не местные.

Кстати, конюшня интересна тем, что там разводят американских миниатюрных лошадок. Говорят, в таком количестве их можно увидеть только у нас в Лыткарине. Летом они пасутся в вольере, и посмотреть на них может любой желающий.

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Опасное шоссе и «призрак невесты»

Те, кто приезжает в Лыткарино впервые, остаются под впечатлением от поездки по Лыткаринскому шоссе. На участке где-то 1,5 километра по обочинам стоит очень много крестов, венков, валяются обломки машин. Эту дорогу прозвали «дорогой смерти», хотя нельзя сказать, что она очень сложная — практически прямая. Вокруг этого места много легенд. Например, про старинное кладбище, по которому проложили шоссе. Еще есть версия про разлом земной коры, про упавший метеорит и прочее.

Я, как автомобилист, думаю, что раньше здесь просто не было отбойников и освещения, поэтому люди и разбивались так часто, плюс один довольно резкий поворот на шоссе все-таки есть. Со временем состояние шоссе улучшилось, установили освещение и отбойники, «лежачие полицейские», и дорога стала безопасной. Но дурная слава осталась.

Недалеко от этой дороги, в глубине леса, есть так называемая «поляна невест». Туда приезжают свадебные кортежи, фотографируются и распивают шампанское. Пустые бутылки оставляют на деревьях, и выглядит это, действительно, немного устрашающе.

На этой поляне лет 5 назад снимали сюжет для передачи «Битва экстрасенсов», после чего об этом месте узнали многие. Экстрасенсы говорили о плохой энергетике и о том, что на этом месте могло быть старое кладбище. В передаче, конечно, вспомнили про «призрак невесты», который бродит по лесам и является автомобилистам. Это очередная народная байка о том, что якобы водители перед ДТП видели призрак невесты — девушки в свадебном платье с распущенными волосами, теряли контроль и попадали в аварию. Говорят, какая-то невеста погибла в ДТП на этой дороге в день свадьбы и теперь является водителям.

В общем, это место обросло легендами и вызывает интерес у людей. Но местные ко всем этим байкам относятся скептически и спокойно ездят по Лыткаринскому шоссе. Потому что иначе из города не выедешь.

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4 часа до Москвы

С транспортным вопросом у нас не все гладко. Хотя мы находимся недалеко от Москвы, примерно в 10 км от МКАД, выбраться из города затруднительно. Электрички у нас нет и не предвидится, поэтому сложно рассчитать, во сколько доберешься до пункта назначения.

До недавнего времени все было совсем плохо, особенно в «часы пик». В Лыткарино ведет всего две дороги, в пробках мы стояли часами, пока в этом году не открыли развязку на пересечении Лыткаринского и Новорязанского шоссе. Теперь утром вполне реально доехать до метро за 20 минут, автобусы ходят часто по разным направлениям.

Настоящий коллапс был осенью прошлого года, когда закрыли три конечные станции фиолетовой ветки метро от «Котельников» до «Выхино». До метро мы добирались по 4 часа, некоторые выезжали из дома в 5-6 утра. В конце марта, когда снова закроют участок метро, ожидаем то же самое, ищем варианты.

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Подработка рядом с домом

Если раньше Лыткарино больше был похож на поселок городского типа, то сейчас можно уверенно сказать, что это город. С каждым годом инфраструктура развивается. У нас появились современные стадионы, спортивные комплексы, много жилых многоэтажек. Новостройки стоят прямо у Москвы-реки, и вид оттуда открывается потрясающий.

Также открылся большой ТЦ «Весна» с кинотеатром, известными марками и кафешками, так что молодежи не надо куда-то ехать, чтобы посмотреть кино и встретиться с друзьями. Рядом с городом такое количество гипермаркетов, что проблем с молодежным досугом нет.

Многие не только там гуляют и развлекаются, но и находят работу. Это особенно актуально, если ты студент и у тебя нет опыта. Молодежь без проблем может устроиться в «Мегу Белая Дача», «Глобус» или «Леруа Мерлен».

Чтобы отпраздновать торжество, тоже необязательно ехать в Москву. Кроме кафешек, у нас есть неплохие рестораны. Есть ресторан прямо на Москве-реке, летом там приятно посидеть, только много мошкары.

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Оптические квесты и старинные усадьбы

Воздух в городе, конечно, не такой, как в Москве. У нас есть заводы, но все они расположены вдалеке от жилого массива и их присутствие не ощущается. Среди заводов есть несколько интересных. Например, НПО «Сатурн» производит авиационные двигатели, турбины для реактивных и турбореактивных самолетов, а «Лыткаринский завод оптического стекла» («ЛЗОС») делает оптику, которая используется на спутниках.

«ЛЗОС» раньше был закрытым, а сейчас туда водят экскурсии. В прошлом году там открылся Интерактивный оптический центр с обсерваторией, где проводятся научные программы для школьников и «оптические квесты».

В черте города есть усадьба Лыткарино, которой 200 лет владела семья Зотовых-Чернышевых. Глава рода Алесей Иванович Чернышев был одним из первых русских военных разведчиков и герой Отечественной войны 1812 года. Сейчас усадьба на реставрации, но прогуляться по парку можно в любое время года. Там есть интересные солнечные часы — это не оригинал, но при их воссоздании использовались оригинальная каменная плита и постамент, которые были изготовлены местными каменотесами давным-давно.

Еще одна усадьба конца 17 века — Петровское — в хорошем состоянии. Сам усадебный дом неоднократно перестаивался, но выглядит эффектно и нарядно. Рядом есть два красивых храма, в которые люди приезжают со всего Подмосковья.

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Знаменитый карьер

Волкушинский карьер в Лыткарине — к сожалению, очень популярное место. На наш карьер съезжается чуть ли не весь юго-восток Москвы плюс местные, поэтому можно представить, что там творится в жару! Летом там столько народу, что вода быстро становится грязной, и отдыхать уже не очень приятно.

Каждый год на пляже, который местные называют «Волкуша», открываются новые кафешки и появляются какие-то новые услуги. Кафе есть и довольно приличные, с претензией на вип-отдых. На карьере можно покататься на катамаранах, скатиться в воду с надувной горки, погонять на водных лыжах.

Кстати, карьер появился благодаря заводу «ЛЗОС». Когда-то там добывали кварцевый песок, потом забросили. Карьер заполнился водой, и стал излюбленным местом отдыха горожан. Старожилы помнят времена, когда о карьере никто не знал, вокруг было чисто и безлюдно. Но мы таким карьер уже не застали, но все равно приходим туда летом отдохнуть.

Вокруг карьера — живописный сосновый лес. С мая по октябрь там полно любителей пикников, а зимой — лыжников. В лесу проходят какие-то мероприятия клубов собак разных пород. А еще склоны карьера облюбовали любители маунтинбайка, там гоняют и новички, и профи.

В целом, Лыткарино — хороший город для жизни. Но особых перспектив для развития своих возможностей я тут не вижу. Здесь нет вузов и интересных мест работы, так что после окончания учебы, думаю, буду переезжать в Москву.

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