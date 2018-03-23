Шестеренки, цепи и поршни: в Сызрани механик наладил производство роботов из автозапчастей

Вместо зубов — шестеренки, глаза из шарикоподшипников и заиндевелые цепи — волосы. Из этих казалось бы ничем не примечательных внешне запчастей Дмитрий Горбунов создает настоящие арт-объекты. Работа эта, по его собственному признанию, сложная и кропотливая. Только на сборку модели, названной в честь расы разумных роботов из кинофраншизы «Трансформеры», у сызранского автомеханика ушло около года.

63.ru поговорил с Дмитрием и узнал, почему при создании Десептикона он выковал собственное лицо.

Дмитрий увлекается мотоциклами и работает в автомастерской

Конструировать роботов Дмитрий начал около пяти лет назад. Тогда это были небольшие «человечки», собранные на скорую руку из нескольких деталек.

— Началось мое увлечение вот с этого маленького Мачо. Не помню, почему в голову пришла идея его собрать. Это был внутренний импульс, — рассказывает Дмитрий. — Думаю, что где-то я все же подглядел концепцию. Потом, уже в подсознании, замысел зрел и ждал своего часа. А тут как-то вечером под руку попались железяки, я взял их да и сложил в человечка.

Для создания голов маленьких роботов Дмитрий использует поршни двигателей

Красавчик Мачо еще долгое время украшал пространство мастерской, пока один из клиентов Дмитрия не разглядел скульптуру.

— Он купил робота и выставил его на витрину в один из магазинов автотюнинга Сызрани, чтобы привлечь клиентов… И это сработало. Зеваки начали заходить, разглядывать Мачо и мимоходом приобретать товар. В итоге и этого робота купили, — делится впечатлениями Дмитрий.

Дмитрий создал копию Бендера — героя мультфильма «Футурама»

Находчивый предприниматель набрал несколько заказов от своих покупателей и заказал у Дмитрия первый десяток железных роботов. Сейчас, по самым скромным подсчетам сызранского Кулибина, общее число проданных роботов превысило сотню.

Своими руками из автозапчастей Дмитрий воссоздал робота-сгибальщика Бендера — героя мультсериала «Футурама», скульптуры женщин и даже Пушкина с пышной шевелюрой из пружин.

Скульптурка в честь великого русского поэта

— Почему Пушкин? Потому что кудрявый, — смеется Дмитрий.

Цветовые решения для роботов Дмитрию помогает выбирать средний сын.

— Старший в ульяновском вузе учится, младший совсем маленький. Он единственный, кто принимает некоторое участие в сборке роботов и раскрашивает детальки акварелью. Но, конечно, это не более, чем занятие с ребенком. Потом я заново очищаю скульптуру и крашу стойкими акриловыми автоэмалями. Они очень вредны молодому организму, поэтому пока только так, — делится Дмитрий.

Призрачный гонщик в мистическом антураже

Идеи для творчества у мужчины никогда не иссякают.

— После ремонта автомототранспорта у меня остаются старые запчасти — хозяева их не забирают. Они складируются, а затем утилизируются. Именно из них и сделаны все поделки. Детали всегда разные, как и сами роботы, — делится Дмитрий. — Для маленьких роботов за основу головы я всегда беру поршень двигателя внутреннего сгорания.

Раскрашивать скульптуры Дмитрию помогает средний сын Самые первые роботы не превышали в высоте кухонный табурет. Однако по мере профессионального роста Дмитрия увеличивались и размеры его скульптур.

— Мачо и его братья и сестры были по 40 см. Крупные работы крайне сложно реализовать, поэтому я делаю их только под заказ, — рассказывает автомеханик.

По признанию Дмитрия, грозный Десептикон стал самым большим роботом из всех, что он делал ранее.

— Я собирал его в свободное от работы время — по выходным и вечерами. Поэтому на его изготовление ушел почти год, — рассказывает сызранский мастер.

К созданию грозной скульптуры он, сам того не подозревая, приступил несколько лет назад.

— Меня пригласили на празднование Хеллоуина. Я не знал, в чём пойти и кем нарядиться. В итоге отковал из металла копию своего лица, сделав ее чем-то вроде второй кожи. Впоследствии эта маска стала лицом Десептикона. Я добавил зубы из шестерен, волосы из цепей, глаза из шаров шарикоподшипника, и получилась голова, — рассказывает Дмитрий.

Металлическому Десептикону не страшны заморозки

Всех «анатомических» секретов автомеханик не раскрывает. Но рассказывает, что скульптура Десептикона весит около 260 килограммов.

— Мы с новым владельцем не стали его взвешивать целиком, тем более что композиция еще не завершена. Покупатель заказал еще одного робота. Если черновая работа ему понравится, то она дополнит Десептикона. Сейчас робот стоит на постаменте перед домом владельца на улице Рудной в поселке Новокашпирский, — рассказывает Дмитрий.

Детали сделки по желанию клиента не разглашаются. Но молодые жители Сызрани приняли новый арт-объект весьма радушно.

К съемке ротобов Дмитрий всегда подходит творчески

— Для кого-то Десептикон — произведение искусства, для других — страшилище или посланец с потустороннего мира. Все сходятся в одном мнении, что в Сызрани мало достопримечательностей. А этот робот вполне достоин подобного звания. Больше всего прохожих, конечно, интересует цена. Но это видимо из-за кризиса и нехватки собственного бюджета, — рассуждает Дмитрий.

На вопрос о том, как к его увлечению относятся семья и близкие, Дмитрий скромно отвечает, что не выпытывает у них ни «лайки», ни одобрение.

— У всех разные вкусы, религии и мировоззрение. Ну и, наверное, я не хочу услышать от них про свое детище, что это просто груда металла. Хотя прекрасно знаю, что некоторые из них именно так и отзывались.