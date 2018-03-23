5 интригующих гипотез и теорий о том, как устроен мир

Наука — это единственная сфера человеческой жизни, которая еще не опошлена, и только она продолжает тянуть несносное человечество куда-то вперед. Ученые — совесть человеческой цивилизации, а их гипотезы и теории — всеобщее богатство. И чтобы прикоснуться к этим сокровищам, ты должен хоть немного напрячь свой мозг. Это не сложно, особенно если за помощью ты обратишься к нам. Вот тебе пять интереснейших теорий и гипотез, знаниями о которых ты можешь блеснуть перед друзьями, подругами и коллегами.

1. Гипотеза симуляции

Прежде всего, гипотеза симуляции — это философская мысль о реальности как искусственно созданной среде. К ней часто обращались фантасты, а также религиозные деятели, ведь «творение» Господа также можно назвать неким подобием симуляции. Однако с развитием информационных технологий все чаще звучат голоса из научного угла ринга, и одним из самых сильных голосов такого рода была книга Ника Бострома «Доказательство симуляции», которая была опубликована сравнительно недавно — в 2003 году. Она совмещает в себе футорологию и трансгуманистическую теорию: из религии — в культуру, из культуры — в науку; и вот теперь о симуляции Вселенной говорят десятки видных ученых. Собственно, иллюзорность реальности описывал еще Платон, но сейчас ты своими глазами можешь увидеть, как с помощью компьютерных программ и цифровых технологий создается «виртуальная реальность». Предположение о том, что и мы являемся «виртуальной реальностью» становится все менее безумным. И «создателям» даже не нужно созидать всю Вселенную — им достаточно сделать условия, которые ограничены нашим полем зрения, нашим наблюдением, нашим присутствием. Допустим, если ты смотришь в микроскоп и видишь некую живность в виде микробов, то у тебя нет никаких гарантий того, что эта живность реально существует вне контекста наблюдения. То же самое можно сказать о любых других вещах: звездах, планетах, видимых объектах, снах. С развитием игровой индустрии гипотеза набирает все большую и большую популярность. Итак, твой мир — вымысел. Двигаемся дальше. Узнать подробнее о гипотезе симуляции→

2. Гипотеза о существовании других измерений

Наверняка ты слышал о таком слове, как Мультивселенная. Это слово прочно вошло не только в научный дискурс, но и в культуру. Подразумевает оно под собой гипотезу, согласно которой мир вбирает в себя не только нашу Вселенную, но и множество других Вселенных, которые находятся параллельно нам. И опять здесь мы сталкиваемся с большим религиозным и мистическим пластом, который выглядит для многих сомнительно. Хотелось бы его отбросить, что человечество и сделало, пока физики-теоретики не решили снова запеть старую песню. А прелесть этого в том, что гипотеза Мультивселенной, или гипотеза о существовании других измерений, поддерживается немалым количеством физиков.

Правда даже среди племени физиков, которые категорично выступают за существование Мультивселенной, единого мнения нет. Однако эта идея используется в теории струн, в многомировой интерпретации квантовой механики, а также в теории вечной инфляционной мультивселенной.

Отдельного упоминания достоин космолог Макс Тегмарг, который предложил следующую классификацию миров, чтобы снять вопрос о том, почему наблюдаемые физические законы и значения фундаментальных физических постоянных такие, какие есть: Уровень 1: миры за пределами нашего космологического горизонта (внеметагалактические объекты). Уровень 2: миры с другими физическими константами (например, миры на других бранах в M-теории). Уровень 3: миры, возникающие в рамках многомировой интерпретации квантовой механики. Уровень 4: конечный ансамбль (включает все вселенные, реализующие те или иные математические структуры). Узнать подробнее о существовании дополнительных измерений→

3. Гипотеза лингвистической относительности

Несмотря на то, что название у этой гипотезы пугающе непонятное, но ее суть легко передать всего лишь одним предложением, а именно: структура языка влияет на мировосприятие и воззрение его носителей, а также на их когнитивные процессы (да, мы взяли это из вики, но не будь к нам суров — суть там передали верно, но а мы передадим мясо).

Вот ты задумывался, почему народы совершенно различным образом воспринимают мир? Англичане смеются над своим «странным» английским юмором, когда японцы вообще понятия не имеют, что в нем смешного. Меж тем племена, которые расположены по западную сторону течения реки Конго, вообще считают все это дело страшным и пугающим, хотя не считают страшным то, что считаем страшным мы. Согласно гипотезе лингвистической относительности, все мы, люди, воспринимаем и понимаем мир ровно настолько, насколько нам позволяет это язык. Некоторые понятия нам сложно вбить в голову или осознать просто потому, что в нашем языке отсутствует необходимое слово.

Удивительно, что даже восприятие цвета, согласно экспериментам психолога Роджера Брауна и лингвиста Эрика Линнеберга, является относительным. Какой цвет отражает смерть в европейской культуре? Ну разумеется, черный. А какой цвет отражает смерть в культуре китайской? Белый. Это наиболее распространенный и популярный пример лингвистической относительности, который касается восприятия цвета. А ведь есть более интересные вещи и понятия, например, такие как справедливость, зло, добро, любовь, жертва. Мало того, есть привычные для нас слова, которые отсутствуют в языках ряда народов, поэтому их мировоззрение может быть искажено, а точнее — может вбирать в себя другой понятийный аппарат, который и будет порождать противоречия на местах. Кто знает, но может именно по этой причине демократия не приживается на Ближнем Востоке? Все может быть. Узнать подробнее о гипотезе лингвистической относительности→

4. Гипотеза о существовании «темной энергии»

Темная энергия — это гипотетический вид энергии, которого на практике может и не быть, но с точки зрения ученого сообщества темная энергия должна быть. Само представление о ней возникло еще в 1998 году, и связано это в первую очередь с наблюдением за сверхновыми звездами: они периодически вспыхивали, а потом резко тускнели. В 1998 году две группы астрофизиков, независимо друг от друга, практически одновременно обнаружили, что сверхновые звезды светят не так ярко, как должны светить. Другими словами, они были расположены от Земли дальше, чем должны были быть расположены, если бы Вселенная подчинялась только лишь гравитационным силам. Это послужило доводом в пользу гипотезы, которая гласит, что помимо гравитационной энергии есть еще некая «темная энергия», которая противостоит гравитации.

На данный момент гипотезу объясняют с трех позиций: с позиции того, что темная энергия является динамическим полем, чья энергетическая плотность меняется в пространстве и времени; с позиции того, что темная энергия представляет собой модифицированную гравитацию; а также с позиции, что темная энергия — это космологическая константа, неизменная энергетическая плотность, которая равномерно заполняет всю Вселенную. Рассказывать о всех трех взглядах на темную энергию мы не будем по одной простой причине: последняя точка зрения сейчас считается лидирующей в связи со всеми наблюдательными данными, полученными на 2017 год.

Итак, темная энергия наверняка является объемом пространства, которое имеет фундаментальную и присущую ему энергию, то есть энергией вакуума. Это космологическая постоянная, которую неудачно окрестили «лямбда-член». Благодаря этой константе появилась современная модель космологии, называющаяся лямбда-СDM модель. Все последние наблюдения ей соответствуют. Противоречий в этой гипотезе много, но, несмотря на них, сейчас космологическая константа является самым экономичным решением проблемы ускоряющейся Вселенной. Узнать подробнее о темной энергии→

5. Либертарная теория права

Юриспруденция — тоже наука, причем наука, которую обходят мимо множество наших граждан, а потом еще и жалеют об этом, когда попадают за решетку совершенно абсурдным образом, но при этом сидят «по закону». Отчего так? Возможно, все дело в том, что понимание права, которое сейчас доминирует, безбожно устарело? И ведь действительно крайне часто судом выносятся очень странные решения, которые граничат с безумием. Да и разобраться вследствие этого в праве достаточно сложно. К счастью, для таких людей, как мы, была придумана либертарная теория права. Она была разработана академиком РАН Владиком Сумбатовичем Нерсесянцем в 70-90-х годы XX века. Сейчас голос этой теории — Владимир Четвернин , который заведует кафедрой теории права и сравнительного правоведения в Высшей Школе Экономики

Либертарная теория права отвергает господствующее позитивистское понимание права и государства, считая его искусственным и несовершенным. Вместо этого либертарная теория права предлагает отречься от легизма, считая правовым действием каждое действие, которое было скреплено добровольным договором между двумя людьми. В этом случае индивидуальность человека выставляется на передний план, а слепая приверженность букве закона считается странной. Главный принцип, из которого исходит либертарная теория права — это принцип ненасилия, который должен сопровождать каждый договор. Из этого следует, что пользование услугами проститутки правомерно при наличии договоренности с двух сторон, а, например, воинский призыв неправомерен, если призывник отказывается служить.

Все это звучит утопично, но меж тем либертарная теория права многими правоведами считается наиболее прогрессивной теорией права, которая опирается на права и свободы человека и позволяет действительно обеспечить людей правами, а не дает лазейки для того, чтобы их можно было легко отобрать. Узнать подробнее о праве и либертарной теории→