Анна Цуканова-Котт: «Я переживала из-за своей внешности, лопоухости, но потом полюбила себя»

Творческий путь Анны Цукановой-Котт начался с киножурнала «Ералаш». Русоволосую, смешную, непосредственную девчонку сразу запомнили. Удивительно, но самые первые съемки в семилетнем возрасте случились в дипломной работе ее будущего мужа Александра Котта . Когда ей исполнилось восемнадцать, они стали парой, а через год родился сын Миша. Сегодня за плечами Анны уже семьдесят работ. Зрители полюбили ее Катю из «Восьмидесятых», а героини «Брестской крепости», «Мажора-2», «Отличницы» удивляли искренностью и широкой палитрой красок молодой актрисы. Кстати, в картинах мужа она практически не снимается, а если и попадает туда, то на общих основаниях, порой сюрпризом для режиссера. Об этом Анна рассказала в мартовском номере журнала «Атмосфера».

— Аня, вы уже два месяца находитесь в Таиланде. С чем связана дальняя поездка: это только отдых или что-то еще?

— Отдых и горячая йога! Именно здесь, на Пхукете, преподают мои любимые учителя Саймон и Том. И я занимаюсь каждый день.

— А чем вас так увлекла йога и что она дает вам?

— Йога сейчас так популярна, что постоянно только и слышно: «лучшие йога-центры города», «лучшие преподаватели йоги в Москве», «йога для начинающих». Но мне все это было неинтересно, я вообще не врубалась в суть и не могла без смеха стоять в позе «собака мордой вниз». О горячей йоге я впервые услышала от певицы и композитора Оксаны Григорьевой , которая, будучи мамой двоих детей, может похвастаться идеальным телом, хорошей кожей, правильной осанкой. И я захотела попробовать, но боялась, что из-за сильной влажности и высокой температуры сердце может не выдержать или сознание потеряю. Перед первым уроком я помедитировала, морально подготовилась к сложным ощущениям и пообещала себе не злиться на свое тело, если оно не выдержит. Когда я пришла на урок, в помещении было уже жарко. В комнату вошел учитель Саймон. Лучезарный человек сорока семи лет, похожий на актера Робина Уильямса . Я сразу поняла, что это МОЙ учитель. Это как любовь с первого взгляда. Когда урок начался, мне стало не по себе уже минут через пять, я еле дышала, у меня кружилась голова, сердце выпрыгивало из груди, но я настолько доверяла Саймону, что у меня и мысли не было все закончить и убежать. Каждый день я была одержима мыслью скорее прийти на занятие, чтобы добиться лучших результатов. И вскоре из пухлой девочки на задних рядах, не умеющей удержать свое тело в позе треугольника хотя бы тридцать секунд, я превратилась в красотку номер один. Меня переставили в первый ряд, чтобы новички смотрели на меня и повторяли за мной. Я бесконечно благодарна судьбе за то, что она меня привела на этот остров. Я встретила здесь своих учителей и нашла то занятие, которое делает меня счастливой, гибкой, дарит ощущение комфорта и уверенности в себе.

— Несмотря на йогу, вам не надоело столько времени находиться в одном месте?

— Мы не только проводим время на Пхукете, летали в Сингапур, развлекались и смотрели местные достопримечательности. К тому же я здесь много работаю. В феврале вышло два моих новых кулинарных ролика «Ешь искусство», я занималась монтажом и сведением звука, а сейчас пишу сценарии для новых роликов.

— С кем вы там отдыхаете? Ведь сын учится в школе…

— Почти все время с мамой и сыном. На некоторое время к нам прилетал и мой муж Саша. Так что удалось отдохнуть и полным составом семьи. Было очень здорово! Да, у Миши уже начались занятия в школе, но мы здесь наняли педагога, который проходит с ним школьную программу и делает уроки. Так что в Москву Миша вернется подготовленным и не будет отставать от своих одноклассников. Также на острове вместе со мной мои друзья Алиса Старовойтова (создатель актерской школы Reforma) и Анна Чапман (телеведущая и настоящая шпионка). Девочки тоже с детьми, и мы отлично вместе проводим время.

— Вы рисковый и авантюрный человек. А как вы относитесь к экстремальным видам спорта или просто определенным опасностям: далеко заплывать, прыгать в воду, есть новую и диковинную еду, тем более в неизвестных местах в Азии?

— У меня достаточно страхов. Я боюсь заплывать далеко, еще боюсь высоты и насекомых, а также змей и сильного ветра. Но я стараюсь избавляться от всех фобий, поэтому моя спонтанность — это попытка их укротить. Например, я беру лодку и плыву в открытый океан, снимаюсь вместе со змеей и даже пробую насекомых во время экзотических путешествий. Все это делает меня немножко сильнее.

— Вы называете себя безбашенной, рассказываете, что можете выйти из дома за хлебом и оказаться в Нью-Йорке. Домашние никогда не сердились на вас за какие-то такие сюрпризы?

— Да, я очень легка на подъем. И моя черта «не сидеть на месте» нравится моей семье. Благодаря ей мы много путешествуем. Не припомню, чтобы хоть раз мое спонтанное решение стало предметом спора или ссоры с близкими. Мне кажется, что жизнь людей, связанных с кино, сама по себе непредсказуема. У мужа тоже очень насыщенный график, сегодня он в одном месте, завтра — в другом. И я с пониманием отношусь к этому. Для меня главное — знать, что с моими близкими все в порядке.

— Вы не раз говорили, что с мужем очень разные: Саша — рассудительный, мягкий, неспешный, а вы — сама энергия и безудержность — и что у вас и взгляды на многое различаются. Бывают ли столкновения, непонимания на этой почве?

— Как показывает практика, это как раз идеальное сочетание! Нам безумно интересно и весело друг с другом, я всегда учусь у Саши чему-то новому. Он старше меня на шестнадцать лет, и эта разница особенно ощущается в подходе к решению проблем. Если я периодически начинаю паниковать, то муж относится ко всему с головой, может быстро меня успокоить. Не припомню, чтобы мы хоть раз не могли сойтись в выборе фильма, который будем смотреть. Это притом, что Саша снимает серьезное кино, с большим смыслом и для больших телеканалов, а я делаю легкомысленные, веселые и провокационные ролики для Интернета. Наверное, самое главное несовпадение — в манере одеваться. Мне нравятся стильные вещи, я слежу за трендами, а ему вообще все равно — сезон или не сезон, модно или нет. Он носит свитер, в котором еще во ВГИКе ходил. Какие только новые джемперы и кардиганы я ему ни привозила! Но ему больше всего по душе тот самый оранжевый вгиковский свитер. (Смеется.)

— А в вопросах воспитания сына вы сходитесь с мужем?

— Саша более строг в вопросе обучения Миши. Ему важно, чтобы наш сын хорошо учился и вовремя делал уроки.

— Вы рано стали мамой и сейчас еще очень молоды, а сыну уже девять лет. Вы больше друзья с ним или бывают моменты, когда вы чувствуете себя очень ответственным родителем?

— В первую очередь я мама. Но и друг, конечно, тоже, иногда даже сообщник. Мы часто затеваем что-нибудь вместе, любим готовить и путешествовать. Если я понимаю, что за целый день мы провели мало времени вдвоем, то могу взять его с собой на съемки или какое-то светское мероприятие. Он это очень любит и легко находит общий язык с людьми. Но вообще воспитание ребенка — ответственная задача, поэтому и субординация присутствует в наших отношениях. Когда Миша не слушается, я пытаюсь ему объяснить, почему не стоит так поступать. Мы проговариваем ситуацию. В целом, родители должны своим примером показывать, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

— Миша ходит в обычную школу? И чем еще сейчас занимается?

— Да, он учится в обычной школе. Там, правда, есть волейбольный уклон, но этим спортом он решил не заниматься. Его выбор пал на карате. И Миша уже чемпион Санкт-Петербурга, Москвы и даже Европы… Он мечтает о черном поясе. Я безумно им горжусь. Вся его комната увешана медалями и призами. Еще Миша ходит на рисование и мультипликацию, а также мне очень нравится, как он фотографирует. Это точно в папу. Фотографии Саши высоко ценят по всему миру. Мы стараемся поддерживать сына во всех начинаниях.

— Вы знаете его друзей? Он больше общается со сверстниками или со взрослыми из вашего круга, как и вы когда-то?

— У Миши много разных друзей. С кем-то он дружит еще с детского сада, а есть среди них и дети моих друзей, например Октавия, дочь Леры Гай Германики, или Даня, сын Юли Ромашиной. Миша — настоящая душа компании. В основном он общается со сверстниками, но и взрослым с ним интересно. У него хорошее чувство юмора, и он часто удивляет меня и моих друзей любопытной информацией — вычитывает в Интернете интересные факты и потом рассказывает о них всем остальным.

— Так кто у вас в семье лидер, пусть даже негласный? Может быть, за одни вопросы отвечает Саша, за другие — вы? И какие домашние обязанности есть у Миши?

— Конечно, у всех дома есть свои обязанности. Саша занимается электроникой, техникой и светом, лампочку поменять — это к нему. Я готовлю, а Миша выносит мусор и даже иногда моет посуду!

— Насколько для вас важен материальный стимул в работе и довольны ли вы вашим уровнем жизни? Без чего, например, уже не смогли бы жить?

— Материальная составляющая, безусловно, важна, но я давно определилась для себя — если роль мне не нравится, то сниматься не стану. Я ценю комфорт, красивые вещи и, конечно, при нынешнем уровне занятости могу позволить себе что-то дорогое. Но для меня намного важнее, чтобы это отвечало моему чувству стиля. Я с удовольствием сочетаю одежду масс-маркета с дорогими аксессуарами. Наверное, не смогла бы отказать себе в качественной кухонной технике, потому что очень люблю готовить. Ну и, пожалуй, автомобиль тоже должен быть хорошим. Но в целом я за рациональное отношение ко всему материальному.

— Вы могли бы полноценно заниматься чем-то, кроме актерской профессии? Я не о дополнениях, чем является ваш проект «Ешь искусство»…

— Да, могла бы! Я мечтаю открыть свой ресторан! Думаю, однажды это произойдет. Очень люблю готовить. Еда — моя страсть. Мне кажется, я знаю о ней не меньше, чем о кино. Недавно даже задумалась о собственных кулинарных онлайн-курсах. Мне кажется, что в условиях постоянной нехватки времени необходимо уметь быстро соорудить одновременно вкусное и полезное блюдо. Кстати, мой сын Миша очень любит не только готовить со мной, но и придумывать новые оригинальные рецепты.

— А у ваших домашних сходятся гастрономические вкусы?

Никита Ефремов, Аглая Тарасова, — У нас у всех разные вкусы в еде. Миша обожает пельмени и макароны, Саша мясо, мама рыбу, а я овощи. Но для меня это не проблема, я готовлю для всех разные блюда, мне нравится это делать. И все мы любим пасту в томатном соусе по моему рецепту и печеную картошку. Вообще, я считаю, что принцип «мы — то, что мы едим» работает на сто процентов, поэтому слежу за качеством продуктов. Собственно, из любви к еде и здоровому питанию и родилась идея моего яркого и необычного проекта «Ешь искусство» — серии кулинарных роликов по мотивам собственных рецептов. С гордостью скажу, что его уже оценили и зрители, и журналисты, и мои коллеги по цеху. Так, в разных роликах со мной снялись Милош Бикович Ян Гэ . И я планирую привлекать известных актеров к участию в съемках. На сегодняшний день это мое главное детище, которому я посвящаю почти все свободное от работы время.

— Вы говорили, что пришли в профессию случайно, волею судеб. Но ведь вы выросли в актерской семье…

— Я думаю, что это судьба. Уж слишком много совпадений произошло для того, чтобы я начала сниматься. По-другому это никак не объяснишь. Я часто шучу, что профессия меня нашла сама. В театральной школе я оказалась лишь потому, что она находилась рядом с домом. Там меня и отобрали сначала для съемок в клипе, затем в дипломной работе моего будущего мужа, и уже после случился «Ералаш». Буквально после первого дня съемок я почувствовала, что актерство — именно то, чем я хочу заниматься. Мне кажется, что дети, которые снимаются в «Ералаше», — очень открытые и раскрепощенные. На мой взгляд, причина тому — особый дар Бориса Грачевского. У него на съемках царит совершенно особая атмосфера. Именно благодаря этому проекту я стала свободной, целеустремленной, уверенной в себе.

— Кстати, часто Грачевского упрекают в том, что детей у него просто натаскивают и это все не имеет никакого отношения к настоящему творческому процессу…

— Грачевский и «Ералаш» только помогли мне в моем творческом пути. Борис Юрьевич потрясающе талантливый и работоспособней человек, который по-настоящему любит свое дело. Я счастлива, что начинала именно с его киножурнала. И горжусь каждым сюжетом «Ералаша» со мной! Именно там я научилась относиться к этой профессии легко. Потому что тогда легкость и в кадре появляется, работается веселее.

— Кстати, а почему вы окончили школу экстерном в пятнадцать лет, что вас гнало во взрослую жизнь?

— Съемки… Я не успевала учиться. Находилась на домашнем обучении, временами все было непросто, хотелось скорее перевернуть страницу.

— Почему после окончания института вы не оказались в театре?

— Меня не приняли. Я показывалась вместе со своими однокурсниками. Но поскольку у меня были съемки в кино, я не сильно расстрои-лась. А вот сейчас уже хочу попробовать себя в театре. Жду интересного приглашения! И верю, что однажды театр ворвется в мою жизнь.

— Какая из ваших картин вам дороже всего по процессу и по результату?

— Мне везло с кино. Ко мне всегда приходили роли, которые я хотела, и режиссеры, с которыми мечтала поработать. Не помню, чтобы хоть раз согласилась сниматься просто из-за денег. Каждая роль настолько нравилась, что не казалась мне работой, несмотря на тяжелые переезды и перелеты.

— Как вы относитесь к откровенным сценам? На все ли готовы, если понимаете, что это продиктовано художественной необходимостью, или все же прибегнете к услугам дублерши?

— Откровенная сцена ничем не отличается от любой другой, хотя, конечно же, у нее есть свои особенности. Но я не знаю ни одного уважающего себя артиста, который бы совсем отказался от участия в таких сценах. Разные бывают ситуации, но в целом все понимают, что это работа, которую нужно выполнять. Вообще надо отметить, что все откровенные эпизоды снимаются очень смешно. Поэтому отдать их дублерше — значит как минимум лишить себя позитивных эмоций.

— На экран выходит картина «Каникулы президента». Что вы для себя в ней нашли как актриса? Кто ваша героиня и были ли какие-то очень яркие или очень сложные для вас съемочные дни?

— «Каникулы президента» для меня особенная работа. Во-первых, это интеллектуальная комедия о путешествии не кого-нибудь, а главы нашего государства. Во-вторых, это road-movie: все съемки были очень насыщенными, потому что проходили в пути. Мы ехали из Москвы в Крым на автомобиле. Я впервые побывала в Воронеже и Ростове-на-Дону, а еще из Керчи мы плыли на пароме. Воронеж запомнился своим самым большим водоемом — Воронежским морем, как его часто называют. Конечно, это не настоящее море, а водохранилище, но масштабы впечатляют. Ростов-на-Дону покорил своим гостеприимством и едой. Там я попробовала настоящую казачью уху. В-третьих, это совершенно новая для меня роль! Я никогда не играла учительницу. Сама была всегда скорее в положении ученицы. Хотя, признаюсь, очень люблю английский язык, довольно свободно общаюсь и время от времени пытаюсь учить ему окружающих. (Смеется.)

— Вы вели и программу «Короли дня» — правда, не на основном, а кабельном канале. Как вы себя чувствовали перед камерой в новом качестве?

— Если честно, всегда мечтала стать телеведущей. Формат передачи очень интересный, декорации яркие и позитивные, поэтому хорошее настроение зрителям было гарантировано. В гостях у меня обычно бывали популярные блогеры с огромным количеством подписчиков в соцсетях, и я выуживала из них секретики о том, как повторить их успех. Но оказалось, что вести телепрограмму не так просто. У меня не было ни секунды на отдых! Но опыт, конечно, бесценный! Я познакомилась с огромным количеством очень интересных людей. С кем-то даже подружилась.

— А вообще вы компанейский человек, любите находиться в центре внимания? Или в обычной жизни все же предпочитаете уйти в тень и оставаться какое-то время незаметной?

— Я люблю периодически уходить в тень. Мне нужен баланс между тем, чтобы быть в центре внимания, и уединением. Моя поездка в Таиланд — это как раз возможность переключиться и восстановиться после очень активного года. Я очень люблю свой кулинарный проект за то, что много работы над ним я провожу самостоятельно. Мне нравит-ся уединяться и работать одной. Я даже хочу построить дома небольшую студию, где смогу реализовывать свои идеи. Но работа в команде мне тоже необходима. Я очень общительный человек! Люблю шутить и вести за собой людей. Каждый человек, который работает со мной, — настоящий бриллиант, моя находка. Для меня все они члены моей семьи.

— Вам нравится меняться и преображаться или все это только для красных дорожек и фотосессий, которые вы, по-моему, очень любите?

— Преображение меня вдохновляет. Как раз все мои ролики построены на том, что везде у меня новый образ. Мне самой интересно увидеть себя другую со стороны. Я люблю менять прически и цвет волос. Мне нравится фотографироваться и фотографировать. Я, наверное, прирожденная фотомодель. (Смеется.) Но мой рост сто шестьдесят сантиметров никогда не позволял заняться этим профессионально. Хотя, если быть объективной, это не так уж критично, в наше время больше ценится индивидуальность, нежели какие-то стандарты.

— А как вы относились к своей внешности в детстве и юности?

— В детстве и подростковом возрасте я комплексовала из-за своей внешности, лопоухости, переживала, что недостаточно высокая… Но со временем полюбила себя и научилась подчеркивать свою красоту. Поняла, что каблуки исправляют рост, а свои уши я никогда не прячу! И мне они очень нравятся. Они подчеркивают мою индивидуальность. Я люблю себя такой, какая я есть. Мне нравится получать комплименты от своих друзей и подписчиков! Они меня подбадривают и заряжают энергией. И я сама не стесняюсь говорить комплименты. Ведь это так приятно!