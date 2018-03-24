Переломный год: доверенные лица Путина — об изменениях в стране

Приглашение в штаб Путина, которое было в день выборов на руках у его доверенных лиц, — любопытный и теперь исторический документ. А не они, доверенные лица, осуществляли связь своего кандидата с тем действительно рекордным числом избирателей, которые и вручили Путину мандат на обновление?

Что эти доверенные лица говорят о том, какие, по их мнению, стоят перед страной главные вызовы в следующее президентство? Посмотрим выступления Путина в ночь после выборов и глазами его массового избирателя, те, кто, например, был на митинге на Манежной площади, и изнутри его штаба — глазами тех самых его доверенных лиц, собравшихся в штабе Гостином дворе.

Это было первое из трех публичных выступлений Владимира Путина в тот вечер. Но во всех трех речах будут три темы: доверие, надежда, а ещё… На площади кто-то выкрикнет: «Мы — ваша команда!» «Вы — наша общая команда, и я — член вашей команды», — ответит президент.

В штабе в тот вечер следили и за речью на митинге, и за постоянно менявшимися цифрами. Хотя был, как минимум, один человек, который в тот вечер успел вообще везде. Это народный артист СССР Василий Лановой

На разных отрезках предвыборной кампании ожидания у политологов были разные. Кадры небывалых очередей в день голосования к российских дипмиссиям по всему миру — возможно, самая яркая иллюстрация того, что в этот раз избиратель почувствовал для себя что-то новое.

Один из примечательнейших сдвигов — двукратное увеличение голосов, отданных за Путина даже в Лондоне. Уж где-где, а там никакого административного ресурса не заподозришь.

А вот уже и в штаб в Москве стали подходить все новые и новые доверенные лица — с теми самыми приглашениями. Любопытная деталь: в штабе Путина — никакой формы одежды. Хотя, конечно, меня лично и поразили калоши Андрея Кончаловского . И по каким же стопам он предлагает теперь идти миру?

"Можно сказать, что сейчас Россия является, пожалуй, наиболее серьезной европейской державой, которая не отказалась от европейских ценностей. Я думаю, что Европа, особенно Западная, отказывается от тех ценностей, которые создали европейскую культуру, что через одно поколение европейцы будут сюда ездить, чтобы вспомнить, какими они были", — считает режиссер.

— Это не вызов. Это как раз, может быть, даже преимущество России в данном случае?

— Безусловно. Когда я говорю, вызов, мы должны это сохранить. Мы — Третий Рим.

— А четвертому не бывать?

— Не бывать.

И все-таки, несмотря на такое очевидное сейчас переустройство мира, большинство наших собеседников, прежде всего заговаривали о том, какие задачи в следующее президентство стоят, по их мнению, внутри страны.

"Я, как всегда, боюсь за детей своих. С 1996 года Владимир Владимирович повернулся к детям. А ведь тогда были закрыты все школы. И моя школа была закрыта, нас выкинули, а у нас были 600 детей. Сейчас созданы «Сириус» и центр в Питере, который собирает буквально детей из всех регионов. Что случилось в жуткие 90-е годы? Мы потеряли самую сильную сторону — массовость. Сейчас это всё возродилось", — подчеркнула наша прославленная тренер по фигурному катанию Елена Анатольевна Чайковская

"В первую очередь надо позаботиться о своей стране, чтобы наши люди жили богаче и богаче с каждым годом, чтобы стабильная страна была. А когда будет стабильная страна развиваться, когда она будет действительно богата, когда она сможет самостоятельно решать все вопросы, тогда ее больше будут уважать", — сказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк

"Быть сильными, быть выше этого всего, быть разумными, умными, порядочными людьми. Думаю, что рано или поздно наши коллеги из-за рубежа это оценят", — уверен четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов

— Если порассуждать о том, за что нужно взяться в первую очередь, то что это будет?

— Конечно, за экономику, — сказал народный артист России, композитор Игорь Крутой

— Со своей страны начнем?

— Да, за экономику своей страны. Понятно, что международная ситуация очень непростая, но экономику страны надо поднимать прежде всего при существующем мировом кризисе, при всех санкциях.

Недавно «Вести в субботу» были в мастерской скульптора Андрея Ковальчука , когда он завершал работу над памятником начальнику советской разведки времен Великой Отечественной генералу Фитину. Встречаем и его в Гостином дворе.

— Какие будем ваять реалии новые?

— Я завершаю создание памятника жертвам в Катыни, тем, кто был репрессирован и расстрелян, — рассказал Ковальчук.

— Ни в коем случае нельзя забывать про это!

— Конечно, потому что были разные страницы нашей истории, и сегодня мы видим то, что мы вспоминаем не только хорошее, но и какие-то такие трагические моменты.

— Не зная этого, не построишь будущего.

Все так, но есть и еще одно ощущение.

"Многие годы мы себя истязали. Где-то лучше, кто-то лучше, как-то все у нас было плохо. И вдруг этот год стал переломным. Мы себя стали больше любить, уважать, мы стали изучать собственную историю, гордиться ей. И это, наверное, самое важное", — отметил народный художник России, модельер Валентин Юдашкин

Поддержавшие Путина мастера искусств на то и есть люди творческие, что в политическую повестку привносят и тот самый особый взгляд на то, как должно меняться и само общество.

"Нам надо быть законопослушными", — считает Владимир Урин , гендиректор Большого театра.

— Кстати, потихонечку мы меняемся.

— Очень потихонечку. Если говорить про нас, то мы же русские, нам же главное — обойти закон.

— На зебре водители уже останавливаются. И в неположенных местах почти уже не курят. Правда, больше из-за штрафов, чем из-за законопослушания.

— Конечно. И количество штрафов, которые неоплаченные, тоже давайте посчитаем. Надо тихонечко становиться в этом смысле цивилизованной страной.

Цивилизованная страна — это и когда ты уважаешь своих сограждан; как бы они ни проголосовали. Тем важнее, что эту тему поднял в тот вечер сам глава государства.

"Очень важно сохранить это единство, дорогие мои, привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны", — заявил Путин.

Но вернемся в штаб, где директор Большого театра сказал, на наш взгляд, еще одну очень важную вещь — о том, что бы надо сделать самому обществу.

"Если говорить о культуре, то, конечно, это культура взаимоотношений, производственная культура, человеческая культура", — уверен Владимир Урин.

— Как интересно из ваших уст это слышать. Я был уверен, что вы сейчас про балет и оперу.

— Нет. Мы не должны относиться к культуре как к отрасли только. Есть отрасль культуры, есть Министерство культуры

— А есть метафизика.

— А есть то, что вообще является сутью культуры, человеческого общежития, человеческих отношений, культуры производства. Вплоть до культуры движения, и так далее. Куда бы мы ни глянули, везде есть понятие «культура», от которого, кстати, зависит очень серьезно уровень производства.

Но многое изменилось и уже переосмыслено.

"Наша сила внутри. Могу сказать как спортсмен, который был постоянно в этой ситуации, когда весь мир против нас, что это дает дополнительные силы. Тебе плечо друга нужно как никогда", — сказал Владислав Третьяк.

"Мы знаем, что делать, у меня такое ощущение, против этого, на мой взгляд, абсолютно несправедливого осуждения", — отметил актер Александр Балуев