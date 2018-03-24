Зампред Мособлдумы Жигарев считает Вихарева человеком целеустремленным

Кирилл Жигарев. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев является человеком, который ставит перед собой задачи и выполняет их, достигает целей, сообщил заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции ЛДПР

«Андрея Вихарева знаю еще до его работы на посту главы в Лосино-Петровском. У нас был в Московской областной думе депутатом, возглавлял комитет по транспорту. Он человек целеустремленный, который ставит перед собой задачи и соответственно их выполняет, достигает целей, которые перед собой ставит», — сказал Жигарев.

Он добавил, что на момент, когда Вихарев пришел в Лосино-Петровский, город находился в глубокой красной зоне. Но совсем недавно подвели итоги так называемого рейтинга 50 области по всем муниципалитетам, и Лосино-Петровский был в лидерах, благодаря чему он получил награду губернатора и денежные выплаты на дальнейшее благоустройство.

«В городе много чего было сделано, и было приведено в порядок, и многие объекты были благоустроены. Собственно, что мы еще знаем, — никогда никаких не было скандалов за все время, пока Андрей Геннадьевич присутствовал в Лосино-Петровском», — уточнил зампред Мособлдумы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев, который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.