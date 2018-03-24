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На фестивале мемов в Ноябрьске грустит только Ждун
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На фестивале мемов в Ноябрьске грустит только Ждун 

Красный Север 24 марта 2018
Фото: Красный Север
В Ноябрьске впервые на Ямале проходит фестиваль мемов. Если большинство взрослых толком не знает, что такое «мем», любой ребенок доходчиво объясняет: «Это смешной прикол в интернете».
Программа, рассчитанная на 8 часов беспрерывного куража, собрала более сотни горожан, их становится всё больше. Открыто множество площадок на любой вкус, даже возраст не имеет значения. Здесь можно потанцевать, почувствовать себя героем «майнкрафта», выбрать цитату для статуса на своей страничке в Сети; доказать, умнику, что Земля круглая, а воображаемой маме, что ты круче сына её подруги; отдохнуть перед телевизором (главное не надорвать животик от смеха); оставить остроумный коммент и многое другое. Уходить явно никто не собирается. Видимо, сотрудники КСК «Ямал», предвидели такую ситуацию. Всех гостей они угощают бесплатными пирожками, пирожными, чаем и горячим шоколадом с зефиром. Единственным грустным мемом на празднике веселья остается Ждун в форме скульптуры. Да и того некоторые пытаются расшевелить, «угощая» горячими напитками.
— Я бы здесь жил, особенно мне понравился купол, где нужно смотреть очень смешные видео и не смеяться, — делится впечатлениями 12-летний Максим Додонов.
«Первый блин» вышел совсем не комом.
— Это чуть ли не первый опыт в России. Я знаю, что Музей мемов, созданный «МегаФоном», проводил квест, — говорит заведующий отделом творческих инноваций КСК «Ямал» и режиссер фестиваля Андрей Филонец. — В нашем городе не так много мероприятий и площадок для молодежи, где можно было бы просто потусить, перезнакомиться, активно, весело и бесплатно провести время с друзьями. Мы задумались: а что объединяет и нравится большинству? Решили, что мемы — самый привлекательный феномен соцсетей. Есть еще один немаловажный момент: наше мероприятие помогает понять взрослым (их здесь тоже много), чем живет нынешняя молодежь.
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