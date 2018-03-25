Работа мечты: появились должности надсмотрщика за роботами

С развитием технологий у работодателей растет спрос на надсмотрщиков за роботами, передает «Русская служба BBC» со ссылкой на экспертов.

Хотя пока в вакансиях таких специалистов называют техниками, наблюдателями, контролерами и даже экспертами по операциям. Но обязанности у всех сотрудников одинаковые.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

Так, например, 32-летний американец Брэндон Риз раньше доставлял еду на дом. Но в сентябре он устроился оператором в стартап Robby Technologies, роботов которой в Калифорнии используют восемь компаний по доставке. И сейчас мужчина наблюдает за тем, как доставкой еды занимаются роботы.

Его обычный рабочий день выглядит так: Риз выбирает робота и ездит за ним по улицам, оценивая его работу и помогая в том случае, если робот сталкивается с серьезными проблемами. Если любопытные прохожие спрашивают, что происходит, Риз им объясняет. Иногда мужчина наблюдает за работой роботов из офиса.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно сразу о двух новых разработках. Российские специалисты представили робота-экскурсовода, который будет водить экскурсии по историческому парку в Перми, а также проводить занятия по аэробике.

А японские инженеры создали робота-баскетболиста, которому нет равных в штрафных бросках. При броске он ведет себя подобно настоящим игрокам. Сначала приседает, сгибая ноги в коленях, держит мяч одной рукой, после распрямляет ноги и руку, а затем завершает бросок движением кисти. Тесты показали, что в отличие от людей, на протяжении серии бросков робот ведет себя стабильнее, он снова и снова повторяет одни и те же движения, и этого достаточно, чтобы победить профессиональных спортсменов.

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