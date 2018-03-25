Привет лунатикам: ростовчанин с аквариумом на голове прошелся по городу

Сегодняшний герой дня Ростова — человек-аквариум. Фото очевидца активно обсуждают в пабликах города. Парень с аквариумом на голове спокойно идет по своим делам, не зная, что он теперь популярен. «Западный. С аквариумом на голове теплее», — написал автор фотографии.

Комментарии радуют. Одни ростовчане удивляются, ну что за ажиотаж. Может купил аквариум с рук и несет куда-то. Другие смеются: «Может руки-крюки, разбить боится, решил — так надежней». А вот некоторые даже заметили тенденцию и утверждают, что часто видят парня с различными предметами надетыми на голову.