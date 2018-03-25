Зеленый встретить огонек 

Международный день таксиста отмечается 21 марта. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил поздравить весь интернациональный объединенный московский таксопарк.
В Международный день таксиста От сердца тянутся слова: Туманным утром, ночью мглистой Столица Родины Москва
Является в том идеалом: Вы вряд ли сыщете чудил, Кто в час, когда проблемы с налом, Хотя б немного не бомбил.
Живу, однако, не в лесу я, А мегаполис — края нет, Сосед мой радостно таксует Уже, пожалуй, тридцать лет.
Я помню: раньше поздним часом, Когда бредешь, не чуя ног, Каким же это было счастьем Зеленый видеть огонек!
А в «Волге» той под света блицем Сидел всему наперекор Вчера приехавший в столицу Посланец азиатских гор.
Да и сейчас дела такие: На кнопку «Убера» нажав, Ответ я вижу: будет «Киа», Водитель с именем Раджаб.
Или спросил вчера Талгата, Что родом прямо из Хивы: «А если бы не навигатор, Ты вроде бы не из Москвы?»
Ответил тот: «На Белорусский Давно дорогу изучил!», И, щуря взгляд в улыбке узкой, Коммуникатор свой включил…
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».