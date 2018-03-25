Ещё
Зеленый встретить огонек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеленый встретить огонек 

Вечерняя Москва 25 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Международный день таксиста отмечается 21 марта. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил поздравить весь интернациональный объединенный московский таксопарк.
В Международный день таксиста От сердца тянутся слова: Туманным утром, ночью мглистой Столица Родины Москва
Является в том идеалом: Вы вряд ли сыщете чудил, Кто в час, когда проблемы с налом, Хотя б немного не бомбил.
Живу, однако, не в лесу я, А мегаполис — края нет, Сосед мой радостно таксует Уже, пожалуй, тридцать лет.
Я помню: раньше поздним часом, Когда бредешь, не чуя ног, Каким же это было счастьем Зеленый видеть огонек!
А в «Волге» той под света блицем Сидел всему наперекор Вчера приехавший в столицу Посланец азиатских гор.
Да и сейчас дела такие: На кнопку «Убера» нажав, Ответ я вижу: будет «Киа», Водитель с именем Раджаб.
Или спросил вчера Талгата, Что родом прямо из Хивы: «А если бы не навигатор, Ты вроде бы не из Москвы?»
Ответил тот: «На Белорусский Давно дорогу изучил!», И, щуря взгляд в улыбке узкой, Коммуникатор свой включил…
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые создали робота-рыбу для изучения подводного мира Лисенок Марс, ставший домашним животным Служба доставки с пропеллером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек83
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение