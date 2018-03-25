Наташа Королева отдыхает со слезами на глазах

Наташа Королева много работает: гастроли, концерты, постоянные перелеты, и мало отдыхает. В эти выходные она позволила себе расслабиться, о чем рассказала подписчикам в своем «Инстаграме». Лежа на диване, она записала видеоролик.

«Самые прекрасные минуты — это когда ты наконец-то можешь позволить себе так лечь и постараться отключить все сознание от этого огромного мира. Просто взять и расслабиться», говорит Королева. — «И так это по кайфу иногда. Просто невероятно».