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Наташа Королева отдыхает со слезами на глазах
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Наташа Королева отдыхает со слезами на глазах 

WomanHit.ru 25 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Наташа Королева много работает: гастроли, концерты, постоянные перелеты, и мало отдыхает. В эти выходные она позволила себе расслабиться, о чем рассказала подписчикам в своем «Инстаграме». Лежа на диване, она записала видеоролик.
«Самые прекрасные минуты — это когда ты наконец-то можешь позволить себе так лечь и постараться отключить все сознание от этого огромного мира. Просто взять и расслабиться», говорит Королева. — «И так это по кайфу иногда. Просто невероятно».
Фолловеры обратили внимание, что голос Наташи дрожит, на глазах блестят слезы, она явно чем-то расстроена. Многие обратили внимание, что артистка очень плохо выглядит — в последнее время она явно постарела. Другие считают, что у певицы просто переутомление, связанное с тяжелой работой. А третьи предполагают, что Королева расстроена скандалом, в центре которого оказался ее муж. Сергей Глушко станцевал стриптиз в одном из клубов Волгодонска, а в завершении выступления вытащил на сцену зрительницу с пышными формами и сымитировал с ней половой акт. Секс-танец Глушко попал в Сеть и вызвал горячее обсуждение и осуждение танцора.
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