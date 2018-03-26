Взгляд с высоты: для чего в наши дни используют летающих роботов

Еще лет 10 назад было сложно представить, что уже совсем скоро маленькие летающие роботы смогут ощутимо повлиять на развитие сельского хозяйства, охранных организаций и экстренных служб. Где и как в наши дни раскрывают весь потенциал беспилотников — в материале портала Москва 24.

Почтовый голубь Одна из самых очевидных сфер, где беспилотные дроны могут найти для себя работу, — доставка товаров и почты. Ведь если речь идет о городских условиях, маленький пластмассовый квадрокоптер справится с этой задачей гораздо быстрее, чем курьер, вынужденный передвигаться по дорогам или пользоваться общественным транспортом.

Однако для того, чтобы получить ожидаемые результаты от внедрения дронов в систему доставки товаров и почты, необходимо дать им возможность летать на нужные расстояния.

Именно этим сейчас и занимаются специалисты технополиса «Москва»: недавно они представили новое программное обеспечение, которое позволяет дрону преодолевать до 30 километров на одном заряде батарей. Их идея заключается в том, что оператор изначально задает дрону маршрут с помощью компьютера или смартфона, после чего он отправляется в самостоятельное путешествие.

Будьте здоровы! Благодаря своим преимуществам дроны широко используются в спасательных службах: гораздо легче искать пропавших людей с высоты птичьего полета, управляя маленьким роботом, который к тому же использует тепловизор и позволяет видеть источники тепла даже сквозь кроны деревьев. То же касается и различных труднодоступных мест.

Сгодятся дроны используют и для патрулирования территорий: по словам руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина , этим летом они начнут летать над зоной отдыха в районе Борисовских прудов. Дроны смогут быстро вычислять тех, кто попал в беду, а также посетителей, которые разводят костры в неположенных местах.

Видео: YouTube/id2 students

Вполне возможно, что в скором времени такие аппараты начнут использовать и в скорой помощи. Концепты уже существуют: выпускник одного из австрийских университетов представил свой проект. Его суть заключается в том, чтобы оснастить беспилотный робот всем необходимым для неотложной помощи. Причем воспользоваться им сможет не только медик, но и любой прохожий, получив необходимые инструкции от врача через мобильное приложение.

Кушать подано Различные механические приспособления уже давно используются в сельском хозяйстве, однако применять в нем дроны начали относительно недавно.

Сейчас сельскохозяйственные дроны очень популярны в Японии: они заботятся о посевах, наблюдают за животными и делают много других полезных вещей. Что касается посевов, коптеры активно используют для распыления пестицидов: с этой задачей они справляются в разы быстрее человека.

Кстати, в Японии с 2016 года существует целая программа, которая направлена на замещение уходящих на пенсию фермеров роботами: беспилотными тракторами, сортировщиками, сборщиками урожая и так далее.

Аналогичные проекты существуют и в России: в 2016-м представители Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) начали тестировать беспилотный летательный аппарат. Разработчики уверяют, что устройство может поднять в воздух от 50 до 200 килограммов полезной нагрузки и летать со скоростью до 70 километров в час.

Лепота! Летающие дроны стали активно использовать и в кино, ведь это гораздо дешевле и удобнее, чем бронировать для этих целей вертолет. Причем оператору не обязательно самому находиться непосредственно в точке, с которой ведется съемка: все что видит коптер, видит и он на экране пульта управления.

Видео: YouTube/DJI В последнее время такие устройства начали использовать и в различного рода шоу. Благодаря простоте в управлении и возможности программировать движение дрона, из нескольких сотен коптеров можно создать действительно впечатляющую подвижную картину в ночном небе.

Такой возможностью воспользовались организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. На церемонии открытия в воздух одновременно поднялись более 1200 дронов, связанных в одну анимационную систему. Благодаря им весь мир увидел самое масштабное в истории световое шоу.

Ох, рано встает охрана Дроны стали незаменимы и в области охраны крупных объектов. Разработкой специализированных охранных беспилотников сейчас занимаются многие компании, в том числе и в России.

Одна из них входит в состав российского оружейного холдинга «Ростех»: на выставке «Интерполитех-2017» компания представила новейший беспилотный летательный аппарат, способный интегрироваться в общую систему охраны и самостоятельно преследовать цель.

Преимущества такого дрона заключаются в том, что он способен добраться до цели гораздо скорее, чем это сделает наземная группа быстрого реагирования. Пока она будет следовать к месту тревожного сигнала, дрон прилетит, оценит обстановку и передаст все необходимые данные на пост диспетчеру.

Подробнее о том, как работает новинка, можно прочитать здесь.