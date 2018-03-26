Сын Александра Барыкина не может найти работу в России

7 лет назад ушел из жизни Александр Барыкин Sobesednik.ru вспоминает артиста с его мамой Александрой Георгиевной.

— Говорят, в интернете пишут обо мне непонятно что?! — возмущается пенсионерка. — Мол, я совсем нищая и что у меня ничего нет, что грязно в квартире. Теперь мне все звонят и спрашивают: «Александра Георгиевна, неужели вы до такого дошли, что у вас и куска хлеба нет?» Ко мне приходят какие-то люди и говорят, что якобы от имени Андрея Малахова . Я им верю, впускаю их, а они все перевирают. Хорошо, что есть те, кто меня поддерживает. Недавно ко мне в гости приезжала писательница Лена Ленина , которая дружила с моим сыном, и сказала: «Какое красивое на вас платье, туфли, прическа. Как у вас все чисто, все убрано». Знаете, я даже в другую комнату не выхожу, чтобы губы не накрасить. Леночка редко у меня бывает. За все 7 лет после ухода Саши из жизни была три раза, но никогда не забывает обо мне. Она — женщина известная, занятая, у нее свой бизнес, живет в Париже.

Конечно, Александре Георгиевне сейчас непросто. Ведь 26 марта 2011 года не стало ее любимого сына Саши, который ей во всем помогал. 59-летний исполнитель хитов «Я буду долго гнать велосипед», «За той рекой» умер от обширного инфаркта на гастролях в Оренбурге.

— 15 тысяч надо платить домработнице, 6 — квартплату (двушку в подмосковных Люберцах ей купил Барыкин, перевезя ее из Ханты-Мансийского округа. — Авт.). Пенсия у меня всего лишь 20 тысяч. Конечно, надо еще на что-то жить… Когда был жив Саша, то он меня обеспечивал. Сынок залетал в квартиру, как птичка, обнимал, спрашивал, как себя чувствую, всегда что-то привозил. Он платил за все и еще давал пять тысяч на жизнь. Я тогда в своей квартирке жила вместе с няней, а потом она ушла, потому что нечем стало платить. Теперь она приходит, убирает и уходит. И я сижу одинокая… Хорошо, что ко мне на полгода приехала моя сестра Люся. Правда, ей 75 лет и она не может выполнять многие бытовые работы в силу возраста. Я очень благодарна Сашиным друзьям, которые никогда не оставляют меня в трудной ситуации: Александр Серов Игорь Сандлер , Олег Успенский, Андрюша Ковалев. Кстати, Андрей недавно ко мне приезжал и подарил новую коляску. Я же передвигаюсь только в кресле, у меня ноги совсем не ходят. Коляска у меня была только уличная, а Андрей мне подарил такую, на которой можно комфортно ездить по дому. Ведь я живу в двухкомнатной хрущевке: одна комната — 12 метров, другая — 18. И было очень трудно по такой маленькой квартирке передвигаться на старой коляске, если бы не Андрей…

Александру Георгиевну не забывают и ее внуки.

— Очень люблю Гошеньку (сын Барыкина от первого брака с Галиной. — Авт.). Помню, еще в детстве, когда начинал плакать, я к нему сразу же прибегала. Ведь он мне был почти как сыночек. Я же тогда молодая была. И как-то у нас так сложилось, что он и остался моим самым любимым внуком, с другими двумя внучками вижусь нечасто. Кстати, приезжал ко мне под Новый год и был аж четыре часа в гостях, мы с ним пили чай, пели песни под гитару. Гоша очень похож на Сашу. Он профессиональный певец, и сынок ему помогал, когда был жив. Гоша долгое время жил за границей, а сейчас никак не может найти работу в России. Ну и конечно, он хочет быть не простым музыкантом, а — звездой, как Саша.

Со второй супругой Барыкина — Нелли Власовой — женщина тоже старается поддерживать отношения.

— Мы с ней общаемся. Но у нее уже давно своя семья: дочка Женечка и маленькая 9-месячная девочка. И ей просто некогда ко мне приезжать.

Александра Георгиевна сожалеет только об одном…

— Сашеньке так и не дали звание народного артиста, а он этого очень достоин. Надо живых беречь, как Путин сказал. Он, кстати, ему на могилу три миллиона дал, а Пугачева — 800 тысяч на памятник. Там Саша в рост и с гитарой.

Сын сейчас не снится, но раньше приходил ко мне в рясе, правда, не как у священника, а белого цвета, как халат, и с крестом. Недавно, когда мне делали операцию на глазах, пришел ко мне как живой и сказал: «Мамочка, у тебя все будет в порядке». Он меня оберегает, а я его, благодаря моим молитвам к Богу Саша находится у него под защитой.