Петр Мамонов в Курске: «Пока я искал сластей в этой жизни, я жил ужасным уродом»

Петр Мамонов , в прошлом рокер и бунтарь, а сейчас — переосмысливший свою жизнь философ. Он не пытается обратить в свою веру, открыть на происходящее глаза и научить жить. Когда встречается с людьми, рассказывает о себе — каким был и как переродился в 45 лет. Рассуждать о смысле жизни и предназначении человека он может часами. Его слова не только про Бога. Если внимательно в них вслушаться, а потом не побояться примерить к себе, станет понятно, что происходит с тобой, как это изменить и чего ждать.

До тех пор, пока я искал сластей в этой жизни, я жил ужасным уродом. Как только я стал искать истинного смысла и правды, всё стало меняться.

Будущее наше зависит от выборов лишь отчасти. Будущее зависит от каждого из нас. Если мы будем заниматься собой, искоренять воинствующие в нас страсти и непристойные желания, мы увидим, что это очень тяжелый труд. Гораздо легче направлять свои усилия вовне: организовывать движения, фонды, благотворительность. Это тоже надо делать, но нужно соблюдать иерархию: сначала Бог, потом — жена, муж, дети, потом — работа, потом — Мерседес и остальное… Каким будет каждый из нас, такой будет и наша страна.

Самый главный труд — работа над самим собой. Какими мы сами станем к концу жизни, с такими мы и соединимся в жизни вечной. Если мы умрем не простившими, злыми, значит, нас поселят с такими же для нашего же блага.

Покаяние знаете, что означает? Изменение мысли. Если раньше были мысли: «Молочка с булочкой да на диванчик с дурочкой». А сейчас они другие: «Так, что-то Олечка (супруга) устала, пойду схожу на родничок, водички ей принесу».

Неужели Бог не знает каждого человека? Он разберется, не волнуйтесь за Бога. Волноваться надо о себе — быть в этом смысле суперэгоистом. В каком состоянии моя душа? Опять я пришел домой раздраженным? Опять мне все не нравится: закройте дверь, дети галдят…? Серафим Саровский всех встречал фразой «Здравствуй, радость моя!». Он не видел в людях плохого, потому что плохого не было в нем самом. Если мы в людях что-то осуждаем, значит, это есть в нас.

Ножом можно убить человека, а можно отрезать хлеб. Дело не в том, чем я занят, а дело в мотиве. Я иду на сцену исповедовать в художественной форме. Рассказываю, как я живу и как мне больно от этого. Я делаю это честно-честно, а в зале люди думают: «Дядька там какой-то прыгает. И я так могу. Может, давайте начнем изменяться?». А если человек бабки идет рубить на сцену — это уже мимо. Две женщины моют пол: одна моет, чтобы было чисто, а вторая — чтобы получить зарплату. И обе приходят 15-го числа и получают зарплату. Одна моет туда, вторая — мимо. Вот и мотив.

За один подвиг двух медалей не дают: получишь от людей или от Бога. Выбирай. А вы были на Валааме? Ерунда это всё. Подчас лучше водки выпить с несчастным человеком и поговорить с ним по душам, чем объездить все Афоны.

Смерти ведь нет, это переход в другие реальности. И это единственное, что будет точно. Все остальное — так…

Фото: Виталий Самофалов. По материалам интернет-журнала «Морс».