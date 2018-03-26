Отсутствие страха перемен омолодило народ

Проект по активному долголетию, набирающий обороты в столице, призван дать пожилым людям небывалые ранее возможности для самореализации. О том, насколько этот проект пришелся к месту и как он повлияет на общественное сознание, «ВМ» поговорила с социологом, практическим психологом Александром Журавлевым

— Как вы считаете, почему проект по активному долголетию наиболее актуален именно сейчас?

— Сейчас ситуация такова, что паспортный и физический возрасты людей критично разошлись. Люди стали чувствовать себя моложе, чем они есть на самом деле. На психологическом уровне это выражается в том, что люди не хотят стареть, разваливаться, закисать.

— Существует термин — «период дожития»…

— Я, честно говоря, не так давно услышал этот термин и был в шоке.

мОткуда взялась такая ужасная градация по возрасту?

— Она произрастает из той эпохи, когда все мы жили в определенной жесткой структуре, в том числе и социально-экономической. Когда все четко знали, что есть возраст формальной активности, есть предпенсионный возраст. Все было рассчитано до мелочей, расписано по нотам: все знали, когда нужно учиться, когда идти в армию, когда жениться и рожать детей. Таких рамок уже давно нет. В этом отношении мы стали абсолютно свободными. Вторая декада ХХI века — это апогей развития мысли о том, что «я не чувствую своего возраста, не хочу быть 55 плюс».

— В чем это выражается на практике?

— В изменении отношения к жизни. У людей возросла культура отношения к самому себе, мы стали больше инвестировать в себя. Народ уже не стесняется учиться и переучиваться, менять профессию после 40 лет. Ключевое понятие — мы перестали бояться перемен. Мы их все так же не любим, но уже не боимся, мы стали воспринимать перемены как динамику жизни, и это изрядно омолодило наш народ. Но есть во всей этой ситуации и противоречие — молодые не хотят работать, а пожилые не хотят уходить с работы.

— Какова, на ваш взгляд, экономическая польза проекта?

— Пожилые люди как носители опыта имеют возможность очень активно его передавать, воплощать новые идеи с точки зрения жизненного и профессионального багажа. Молодые в силу возраста этого делать не могут.

— Даст ли проект участникам возможности для дополнительного заработка?

— Я, конечно, не кадровый специалист, но могу сказать одно: если человек хочет работать, он всегда найдет себе работу. К сожалению, мы пока еще не научились личностной гибкости. Человек, который долго проработал на определенной позиции, с трудом представляет себя на другой, тем более если она будет уровнем ниже.

— А бывает иначе?

— Помните, был такой фильм — «Красота по-американски». Герой Кевина Спейси был успешным человеком и лишился работы, после чего с легкостью идет работать в ресторан быстрого питания. Просто потому, что надо работать. Если такая установка, «работать — хорошо, а не работать — плохо», у нас окрепнет, то будет замечательно.

СПРАВКА