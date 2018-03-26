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Конструктор для взрослых: Илон Маск запускает новый стартап
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Конструктор для взрослых: Илон Маск запускает новый стартап 

Мир24 26 марта 2018
Основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал о своем новом детище. Он намерен выпускать кирпичи из тоннельных камней. Проект будет реализовывать The Boring Company. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.
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Инновационные материалы подойдут для возведения зданий и скульптур. Кроме кирпичей ничего не потребуется, поскольку они будут скрепляться между собой по принципу Lego.
Маск отмечает, что возведенные постройки выдержат сейсмические нагрузки Калифорнии. Материалом для кирпичей станут камни, которые The Boring Company извлечет в процессе бурения тоннелей.
Первая серия реалистичного Lego будет посвящена Древнему Египту. Из кирпичей можно будет собрать пирамиды и сфинксов. Дата поступления конструкторов продажу пока не уточняется.
Ранее The Boring Company выпустила безопасные огнеметы нового поколения. Предприниматель рассказал, что его изобретение способно не только «зажечь любую вечеринку», но пригодится при зомби-апокалипсисе. Огнеметы компании Илона Маска поступили в продажу 28 января, первая партия в 20 тысяч штук была распродана в рекордно короткие сроки.
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