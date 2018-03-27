На гордом цифровом дне

28 марта 2018 года — 150 лет со дня рождения Максима Горького, гениального русского писателя, пятикратного номинанта Нобелевской премии.

Даже тот, кто знает литературу только по ЕГЭ, неизбежно слышал реплику Сатина из пьесы Горького «На дне»: «Человек! Это великолепно! Это звучит … гордо!»

Длинная фраза Сатина, пьяницы, шулера и, так вышло, убийцы, давно склеилась в короткий деловито-информационный афоризм: «Человек — это звучит гордо!» И все гордятся, что они люди. На каких основаниях? — всё чаще задаю себе свежий вопрос я, изучая жгучую современную тему: ИИ. Поясню.

Горького я люблю. Нелепая фраза гордеца-забулдыги подкожно вшита советской школой, и в итоге я даже свой доклад об этике искусственного интеллекта (ИИ) для международного конгресса по культуре сейчас пишу словно Горькому адресно. Дурацкий афоризм — частица наших фоновых знаний. Но в новом веке недурно и переспросить: горжусь ли я, человек, выпускница Литературного института имени Горького, что на боевом дежурстве умные роботы, и это уже не кино. (А 99% читателей медиа уверены: ИИ живёт в голливудских фильмах и на крутых изобретательских выставках.) Наивны почти все, кроме Илона Маска, Билла Гейтса и покойного Хокинга, который накануне своей кончины предупреждал: с ИИ надо учесть кое-что, а то будет нехорошо. Совсем плохо будет, хуже ядерной войны.

Учесть пока невозможно, поскольку созданный гордым человеком новый бог, ИИ, уже претендует на принятие решений вместо человека. Учёные на днях — ах! — пообещали обучить iбога сомнению: «Эти данные помогут ученым создать искусственный интеллект, который в сложном случае остановится перед принятием решения, что позволит перейти в режим ожидания и накопить информацию». Незадумчивый уже создан.

Блестящие iбоги, гордые жестянки не принуждают к вере, победоносно играют с «белковыми шахматистами», пишут музыку под Скрябина и тексты под Толстого. У них лишь с юмором засада, но внешность — по образу и подобию, а вездесущая прошивка учится учиться. Скоро ИИ протянет вам руку из монитора и поцелует куда скажете. Вам нравится идея цифрового поцелуя? Пора вводить налог на роскошь человеческого общения, в том числе на пьяный мордобой в подворотне. Как на дне, воспетом в классической пьесе. Высшее технологическое достижение гордого человека, как выяснилось в нашем веке, это человекоподобный робот, абсолютно готовый к убийству. Гомункулус, мечта Средневековья, получен. А невменяемый Сатин поднялся со дна и гордится, надравшись, как в начале ХХ века: «Человек — вот правда! Что такое человек? Это не ты, не я, не они… нет! Это ты, я, они, Наполеон, Магомет. Понимаешь? Это огромно. В этом все начала и концы. Всё в человеке, всё для человека, всё же остальное дело его рук и его мозга. Человек! Это великолепно. Это звучит гордо. Человек! Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо! Выпьем за человека, барон!»

Советская школа бесперебойно захлёбывалась от восторга пред человеком как таковым. Лишь бы в Бога не верил. «Это пьеса — песнь. Это пьеса — гимн человеку!» — из статьи знаменитого журналиста Власа Дорошевича (1865-1922).

Сколько бы выпил горьковский Сатин теперь, обнаружив, что беспилотная боевая iсобака, изобретённая гордым человеком в XXI в., чисто вымоет его ночлежку, но уверенно убьёт постояльца, если тот, весь из себя гордо звучащий, бросит мусор мимо корзины. Над чем взгрустнул бы женолюбивый Горький, увидь он Софию (миловидный робот-женщина, получившая гражданство Саудовской Аравии) и услышь её агрессивные обещания (см., например, «Итоги недели» на НВТ, 25.03.18). Пахнет электронным шулерством, словно прегордый внучок Сатина, тоже «отравленный алкоголем», сел играть краплёными картами с Создателем.