Памфилова: надо обсуждать ограничение сроков пребывания на должности губернаторов

На вопрос, следует ли ограничить двумя сроками деятельность губернаторов на посту, Элла Памфилова ответила, главам регионов надо серьёзнее работать, сколько бы они не занимали должность.

«Не сидеть надо, а работать. Если человек эффективно работает, должна быть система, чтобы была оперативная обратная связь. Чтобы камертон был. Хорошо работает человек — дают ему возможность дальше работать, если удовлетворяет это граждан. Смена власти — это важная вещь. У нас нет права законодательной инициативы. Но неважно, есть оно или нет, если ты понимаешь, что надо что-то менять, надо добиваться. Это вопрос политический, это надо обсуждать. Одна эта мера ничего не спасёт. Надо принимать комплекс, в целом. И такие предложения мы готовим».

Памфилова добавила, что помимо этого готовится предложение об отмене муниципальных фильтров.