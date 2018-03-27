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Памфилова: надо обсуждать ограничение сроков пребывания на должности губернаторов
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Памфилова: надо обсуждать ограничение сроков пребывания на должности губернаторов 

Говорит Москва 10 часов назад
Фото: Говорит Москва
На вопрос, следует ли ограничить двумя сроками деятельность губернаторов на посту, Элла Памфилова ответила, главам регионов надо серьёзнее работать, сколько бы они не занимали должность.
«Не сидеть надо, а работать. Если человек эффективно работает, должна быть система, чтобы была оперативная обратная связь. Чтобы камертон был. Хорошо работает человек — дают ему возможность дальше работать, если удовлетворяет это граждан. Смена власти — это важная вещь. У нас нет права законодательной инициативы. Но неважно, есть оно или нет, если ты понимаешь, что надо что-то менять, надо добиваться. Это вопрос политический, это надо обсуждать. Одна эта мера ничего не спасёт. Надо принимать комплекс, в целом. И такие предложения мы готовим».
Памфилова добавила, что помимо этого готовится предложение об отмене муниципальных фильтров.
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