Игорь Востриков о митинге в Кемерове

СЕРГЕЙ: Приветствую вас. Вы сейчас на площади находитесь, верно?

И. ВОСТРИКОВ: На площади, где проходит демонстрация.

СЕРГЕЙ: Как вы сейчас видите свою функцию? Мы просто знаем, что вы возглавляли и набирали эту комиссию, которая ездила по моргам. Какие сейчас перед вами стоят задачи? Вы сейчас кто? И что делаете?

И. ВОСТРИКОВ: Я не знаю, я просто вижу, как нас водят за нос, обманывают. Наверно, надо было вчера всю эту тему делать — заходить и смотреть, когда люди реально лежали. Но естественно, что туда никто не пускал по моргам, хотя мы стояли там целый день, дежурили. Я уверен, что они уже были готовы ко всему этому и сами предложили, а давайте поедем и посмотрим что там в моргах. Группу собрали, группа проехала, и группа подтверждает их слова. Хотя опять же группа была набрана рандомно. Я только одного друга своего попросил, так вот друг отбился от группы и заехал в ещё один морг. Основные места посмотрели, и получается, что все сходится. И он в еще один морг заехал, но там недостоверная информация.

СЕРГЕЙ: Вы планируете с какой-то другой группой чиновников какую-то проверку проводить?

И. ВОСТРИКОВ: Я пока не располагаю такими силами, но я однозначно это дело так не оставлю. Но пока у меня мыслей таких нет по поводу группы.

СЕРГЕЙ: Простите меня по-человечески и по-мужски за этот вопрос. Вы своих родственников забрали? Вы знаете, где они?

И. ВОСТРИКОВ: Нет еще.

СЕРГЕЙ: Есть ли какие-то сведения о том, где их искать?

И. ВОСТРИКОВ: Однозначно мы знаем, где они погибли. До последнего момента можно было их спасти. Они задохнулись в кинотеатре, после чего никто никаких тел не выносил. Но был потом еще большой пожар.

СЕРГЕЙ: Предпринимали ли вы какие-то действия, чтобы решить вопрос со своими родственниками?

И. ВОСТРИКОВ: А они сейчас сами предлагают по моргам ездить. То есть вот это тиражированное…. То есть они провезли по подготовленным заранее, вывезенным трупам, и сейчас говорят — что же вы нам не верите, ну зачем же нам врать, зачем обманывать. Езжайте сами, убедитесь.

СЕРГЕЙ: Игорь, на площади есть какие-то конфликты с полицией, ОМОНом, потому что я смотрю на фото — стало гораздо больше полиции. Что сейчас происходит? Есть ли задержанные?

И. ВОСТРИКОВ: Вы знаете, да, здесь полиции практически один к двум. Откуда они все взялись, я без понятия. Нет, конфликтов нет. Мы же не оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы просто люди, убитые горем, которые пытаются получить свою правду. Соответственно, не потерявшие рассудок. Были люди в толпе, которые пришли пьяные устраивать барагоз, а мы сами их блокировали.

СЕРГЕЙ: Я правильно понимаю, что главным собеседником от администрации был вице-губернатор?

И. ВОСТРИКОВ: Да, губернатор у нас несостоятельный. У нет возможности говорить на площади.

СЕРГЕЙ : Вот этот Цивилёв, заместитель, его прежде в городе знали? Он для города новый человек?

И. ВОСТРИКОВ: Тут получается Бычков и Чернов. Исполняющий обязанности Бычков приехал и Чернов был. Я в нашей местной политике не то, что не силен…

СЕРГЕЙ: Рассказывали люди, что вот этого Сергея Цивилёва, заместителя губернатора чуть ли не там, на площади, провозгласили следующим губернатором. Настолько люди восприняли позитивно его выступление.

И. ВОСТРИКОВ: Да прям, какое позитивно! Вы о чем! Люди стали требовать Тулеева! Тулеев! Тулеев! Он и так уже, похоже, в предсмертном состоянии, то есть в очень тяжелом. Он абсолютный старик.

СЕРГЕЙ: А вы были в той группе, которая встречалась с президентом?

И. ВОСТРИКОВ: Нет, я не был. В этой группе был мой друг.

СЕРГЕЙ: Как эта группа сформировалась? И что друг рассказывал?

И. ВОСТРИКОВ: Она сформировалась рандомно, то есть друга выбрали и еще людей. Они приехали, им показали то, что они увидели. Надо предавать это всё большей огласке, потому что люди просто выходят. Каждый выходит говорить, тут просто ужас. А в целой массе ну вышли, пошумели, покричали. А у этих одна пластинка — вы нам верьте. Почему вы нам не верите? Ну а как это проверить? Мы спросили — руки поднимите те, кто потерял. Мы здесь насчитали больше. И это за исключением детдомовцев. Были каникулы, премьера мультфильмов, и туда привозили детей. За интернатовских никто не вписался, не аукнулся, не откликнулся. Сами понимаете почему! Просто запрещено. Поэтому такое количество жертв. И еще есть такая информация, что жертв порядка 350. Она идёт абсолютно с разных источников. Плюс она сама по себе адекватная. Аншлаг, выходной день, каникулы, билеты бесплатно давали на выборах где-то.

СЕРГЕЙ: Главное требование сейчас на площади — это отставка руководства республики или предоставление достоверных данных о жертвах?

И. ВОСТРИКОВ: Люди в замешательстве, разрозненны. Мы стоим тут 7 часов, и люди потихоньку расходятся. Люди просто в шоке, им никто не верит. Да, губернатор не вышел. Путин здесь был, не вышел. Люди понимают насколько это бесполезно

СЕРГЕЙ: Кто от людей выступает кроме вас?

И. ВОСТРИКОВ: Выходят практически все. Вы понимаете, у нас множество проблем в стране. Кто-то выходит в контексте трагедии.

СЕРГЕЙ: Какие-то местные политики есть?