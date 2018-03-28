Правнуки Максима Горького приехали на празднование 150-летия писателя в Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. / ТАСС /. Правнуки Максима Горького приехали в среду в Нижний Новгород на мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею писателя, утром они вместе с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным возложили цветы к памятнику на одноименной площади. Нижний Новгород для семьи Пешковых имеет особое значение, об этом рассказал правнук писателя Максим Пешков

''От всего нашего пешковского клана громадную благодарность вам за то внимание, за ту любовь, которая здесь ощущается буквально на каждом квадратном метре этого города. Дело в том, что Нижний Новгород для нас, для нашей семьи, имеет особое значение не только потому, что здесь родился Алексей Максимович Пешков или Максим Горький, но и потому, что мы чувствуем это самое искреннее, теплое уважение, любовь, понимание этого великого человека. Я думаю, что ни в одном другом городе России такого отношения, такого искреннего, человеческого отношения к Горькому нет'', — сказал он.

На празднование юбилея писателя приехали трое правнуков Горького — Екатерина, Максим и Надежда Пешковы. В течение дня в Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия: международная научная конференция ''Горьковские чтения-2018'', второй международный литературный фестиваль имени Горького, выставки и спектакли.

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) родился 28 марта в Нижнем Новгороде. В 1893 году писатель опубликовал несколько рассказов в нижегородских газетах «Волгарь» и «Волжский вестник». Псевдоним Максим Горький впервые появился в 1892 году в Тифлисе, в газете «Кавказ» под первым рассказом «Макар Чудра». Горький является автором таких произведений, как «Старуха Изергиль», «Фома Гордеев», «Мать», «Мещане», «На дне», «Васса Железнова», «Жизнь Клима Самгина» и др.