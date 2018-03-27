Юные воронежские болельщики получили подарки от футболистов сборной России 

Игроки сборной получили около 3 тыс. сокровенных посланий.
Чудеса случаются — в это в Воронежской области уже точно поверили три маленьких болельщика. То, о чём больше всего мечтали, получили в подарок от футболистов российской сборной. По условиям конкурса нужно было всего лишь рассказать о своём заветном желании и любви к футболу. В итоге в адрес игроков сборной поступило около 3 тыс. таких сокровенных посланий. Желание 13-летней Насти Романовой сбывается со скоростью 60 км/ч. Как — видят чуть ли не все жители Поворино. Не заметить машину с таким огромным бантом просто не возможно. Едва заворачивает к дому, Настя спешит навстречу мечте: — Вот тебе подарок, Настюля. Подарок футболистов упросит путь к другой, главной цели. У Насти проблемы с позвоночником. На процедуры почти за 40 км от дома её возит дедушка. На старом авто дорога давалась сложно. В новом — у семьи просто нет слов. Известному в Острогожске нападающему Рязанову — хоть сейчас на поле. В форме от Деда Мороза открывает подарок сборной. Это бутсы мечты. Таких — с носком — у 10-летнего футболиста ещё не было — хотя в спорте он почти полжизни. Комната тут же превращается в стадион. Мяч летит в мебель и стены, мама футболиста только улыбается. И матч одного никак не заканчивается. Финты уходят на второй план, когда семья снова смотрит то самое, победное видеообращение к сборной. Игорь вспоминает, как поверил, что мечты сбываются. — Мне прислали по почте сообщение, и я сразу радостно бегал, прыгал. Я хочу играть за сборную России, и за Реал Мадрид, — рассказал финалист конкурса Игорь Рязанов. Играть за наших или за Реал Мадрид полузащитник Зуев сможет уже через минуты. Правда, пока виртуально. Громоздкие посылки ставят прямо на пол, у печки. После — едва умещаются на столе. Это ноутбук и принтер. И больше пятикласснику не придется писать школьные доклады от руки. Пока распаковывают подарки, Семен немногословен, «говорят» его глаза. Сюда в Костенки семья переехала 6 лет назад из Узбекистана. И родители говорят, то, что сын увлечётся футболом, ещё там было предрешено. — Я, когда беременная им ходила, был чемпионат мира, не помню, где он проходил в 2006 году. Уже вот-вот, уже скоро рожать. Телевизор чёрно-белый и трансляция шла только на узбекском языке. Я смотрела, спать не могу, жарко. Там гол или опасный момент — на узбекском диктор кричит: «Журба, журба!» А я не понимаю, что это, — вспоминает мама Семена Зуева Наталья Сафонова. Мяч с автографом, совместная тренировка или собака. Исполнять такие мечты футболисты сборной начали до нового года. Желания загадывали болельщики до 14 лет. В письмах и видеообращениях рассказывали о своих семьях, и про то, за что любят и как сами играют в футбол. — Они очень здорово поддерживают нашу сборную. У них у всех разная судьба, кто-то тяжело болеет, кто-то живёт без родителей. И поэтому, мы очень рады, что у нас есть возможность, помочь им — воплотить их мечту в реальность, — отметил футболист сборной России Евгений Чернов. Обещание не подводить сборную — теперь учится ещё лучше. И обязательное селфи с подарком. Мечты сбудутся — у 120 таких маленьких болельщиков. Убеждать их в том, что чудеса случаются, футболисты будут весь этот год. Евгения Соседко, Константин Кохаров