Карпин против Зидана. Когда товарняк России и Франции был круче уличной драки

Sport24 вспоминает самый огненный момент русско-французского противостояния.

17 апреля 2002 года, за пару месяцев до чемпионата мира в Японии и Корее, сборная России играла на «Стад де Франс» товарищеский матч с французами. В отличие от 1999-го, когда команда Олега Романцева победила 3:2, голов в нем забито не было, а главным событием стала драка с участием Валерий Карпина и Зинедина Зидана

Все началось на 70-й минуте: Карпин жестко столкнулся с Биксантом Лизаразю и отмахнулся от обидчика. Успокаивать российского полузащитника прибежала вся команда, в том числе Зидан, которого от Карпина оттаскивал Александр Мостовой . В роли переговорщика также выступил Тьерри Анри

Бойцов в конце концов развели, но после розыгрыша штрафного игру опять остановили: Карпин, которого к тому моменту освистывал весь стадион, напрыгнул на Вьейра, а потом обсудил ситуацию с Лизаразю. Желтая карточка — не самое страшное, ведь буквально через секунду французы налетели на него всей толпой. Карпин, забивавший на этом стадионе победный гол в 99-м, держал оборону до прихода подкрепления.

После матча противостояние продолжилось в подтрибунном помещении.

Валерий Карпин:

— Ничего такого не произошло. «Против великого Зидана или великого Вьейра, как же они посмели!» — это для меня смешно. Это футбол, эмоции. Кто-то с кем-то языками зацепился. Я с Лизаразю, по-моему, зацепился. Послали друг друга, толкнули. Но это так вознесено и все об этом помнят, потому что это против «великой Франции». Никакой великой Франции там не было. Такие же футболисты — две руки, две ноги, одна голова (в документальном фильме «Матч ТВ»).

— В апреле 2002-го играли с французами товарищеский матч. Карпин с Лизаразю сцепились еще на поле. Побуцкались немножко — и разошлись. Но было продолжение. После которого я не переношу Зидана, просто не воспринимаю.

Игра заканчивается, мы с Сашей Хаджи первыми ушли со скамейки. На «Стад де Франс» коридор, направо хозяйская раздевалка, налево — наша. Идут команды. Внезапно слышим — крики какие-то, шум, гам…

— Что было?— Выбегаю в коридор, а там французский администратор держит Карпина за руки и футболку. Тот вырывается. Виейра тянется, пытается Карпина ударить. А между ними — Тюрам.

— Вот картина так картина. — Они здоровые, черные. Тюрам еще что-то орет надсадно по-французски. Бас у него могучий. До меня доходит: если что, Карп даже не отмахнется. И я принимаюсь всеми русскими словами крыть Тюрама. Потом Мостовой сказал: «Тюрам-то разнимал!» А мне откуда знать, разнимал он, не разнимал…

Карпина держат цепко, Виейра вот-вот дотянется. И я администратору ка-а-к двину по руке. Он маленький, но злобный. Смотрит на меня, глаза бешеные. Точно сейчас в драку кинется. А меня во дворе учили — чувствуешь, что будут бить? Врежь первым! И я ему в челюсть, с левой!

— Результативно?— Отпрянул. Притих. Заодно потрясенный Виейра угомонился. А сбоку приближается сотрудник безопасности. Думаю: «Дурак ты, Полинский! Теперь повяжут, заберут…»

— Не забрали?— Мы с Карпиным и Мостовым быстренько в раздевалку нырнули. Карп качает головой: «Ну, Григорьич, вы даете…»

— А при чем здесь Зидан?— Вот это самое любопытное. Оказывается, началось все с того, что в коридоре он нагнал Витьку Онопко и ударил сзади. В почку, кулаком. Завязалась потасовка — а сам Зидан шмыгнул в сторонку. Когда Матерацци ему гадости говорил, мне было понятно: неспроста. Зидан в футбольном мире известен как мужичок подловатый (в интервью «Спорт-экспрессу»).

Валерий Карпин:

— После драки с Зиданом на «Стад де Франс» тоже пиво пили. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Всё окей?» «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись» (в интервью «Спорт-экспрессу»).

Александр Мостовой — в интервью Sport24:

— Шла футбольная жесткая игра. Французы, не могли забить, нервничали, иногда грубили. Мы не уступали и не поддавались. Стык за стыком — и в какой-то момент Валерий с кем-то там поругался… С Лизаразю, да. И это немного перешло в рукопашный поединок.

Помню, там такая-то кучка стояла, и мы все друг другу пихали. А я всех успокаивал. Было бы это со мной, а не с Карпиным — наверное, тоже кидался бы, кричал и орал. Но я один из немногих, кто говорил по-французски, плюс знал многих ребят из сборной Франции. Поэтому старался это все потихоньку, в пределах возможного замять.

В подтрибунном помещении опять кричали, пихали друг другу. Махнули, толкнули… Но там много народа шло, помимо футболистов. Обслуживающего персонала и так далее. Честно сказать, столько людей было, что я просто не помню, кто там кого толкнул, кто кого шлепнул. Конечно, если бы это была игра со сборной Греции или Венгрии, журналисты пошумели бы, покричали, но в памяти так не осталось бы.

Ну покричали, поорали, потом помирились. Мы же футболисты, одним делом занимается.

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