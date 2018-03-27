Самые низкорослые звезды (Питер Динклейдж не в счет)

Рост Леди Гаги 155 сантиметров и, как ни странно, она очень комплексует по этому поводу. Для светских выходов она подбирает обувь на фантастически высоком каблуке. Как что, зря многие думают, будто певица таким образом стремится к эпатажу: на самом деле она просто хочет стать немного выше.

Джада Пинкетт-Смит (152 см)

А вот Джада Пинкетт-Смит компенсировала недостачу другим способом — вышла замуж за Уилла Смита , рост которого составляет (на минуточку!) 190 сантиметров. Они познакомились в 1994 году на пробах к телесериалу «Принц из Беверли-Хиллз», куда ее не взяли именно из-за маленького роста.

Дэнни Де Вито (147 см)

Дэнни называют «маленьким братом большого кино». Его рост — весел 147 сантиметров, но Де Вито удалось превратить это в свою фишку. «Никогда не жалуйтесь, что вы — маленький, кругленький, не блещете классической красотой и именно потому не можете выйти в люди. Есть много тому опровержений, главное из них зовётся Дэнни ДеВито !» — заявил актер в одном из интервью.

Ариана Гранде (153 см)

Ариана Гранде — во всех смыслах малышка на миллион. Ее рост всего 153 сантиметра, и без высоченных каблуков певица старается из дома не выходить. Зря ты так, Ариана, поклонники заметят тебя в любом случае.

Бруно Марс также, как и многие другие низкорослые мужчины, комплексует по поводу своих параметров. Однако со временем он нашел выход из ситуации.

«Я коротышка, и мне приходится помнить об этом всегда. Я всегда проделывал этот трюк со шляпами. Теперь я ношу шляпы с более крупными полями, чтобы казаться выше», — рассказал однажды Бруно в интервью изданию Daily Star. Необычный лайфхак, однако. Кстати, Бруно, а вы знакомы с Дэнни Де Вито?