Высоцкий: Траур по Кемерово — это траур по совести

Топ-1: 28 марта в России объявлено Днем траура Никита Высоцкий : Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре.

Конечно, это — кошмар. Причем, кошмар не из-за того, что кто-то там оказался преступником, а из-за того, что у нас всех просто поехала крыша, просто напрочь. Запирать детей в кинотеатре … В голове не укладывается! Такое ощущение, что это — траур по совести и по чему-то человеческому, о чем мы как-то забыли за всякими нашими очень важными делами.

Топ-2: Нескольких стран мира заявили о высылке российских дипломатов Никита Высоцкий: Нескольких стран мира — во главе с США — заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». В частности, они должны покинуть Канаду в течение ближайших десяти дней. Ранее стало известно, что США должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Когда дело спорится, когда у обеих сторон так хорошо получается поливать друг друга, высылать дипломатов, грозить, это говорит только о том, что вся история очень выгодна и тем и другим. Может, в какой-то момент люди как-то отрезвеют и перестанут друг друга обвинять, и показывать друг другу ракеты. Вероятно, это просто весенние обострения и к лету все наладится.

Топ-3: Половина россиян не читает договоры перед подписанием Никита Высоцкий: Половина россиян не читает договоры перед подписанием. Таковы данные мониторинга финансовой грамотности россиян, проведенного Общероссийским народным фронтом.

Я бы так сказал: конечно, половина россиян не читает договоры, бог с ними, но вторая половина все равно не понимает ничего из прочитанного. И это — свидетельство не то что финансовой безграмотности, но и, в принципе, какого-то безответственного отношения к самим себе.

Топ-4: Россия занимает второе место в мире по потреблению пиратского контента Никита Высоцкий: Россия занимает второе место по потреблению пиратского контента в мире. Об этом сообщает исследовательская компания Muso в своем отчёте. Выше нашей страны по популярности нелегального контента идёт только США, третье место занимает Индия.

И тут американцы нас объехали на кривой козе! А если серьезно, то самое плохое в пиратском контенте, на мой взгляд, это то, что он хуже, и то, что невозможно будет найти ответственных, если у вас, вдруг, «заглючит» компьютер. Впрочем, когда ты покупаешь что-то заведомо пиратское, ладно, ты сам рискуешь, также, как рискуют люди, которые покупают «паленую» водку. Но еще, на мой взгляд, такой покупкой ты очень сильно оскорбляешь людей, которые что-то сделали, а у них потом это украли.