(Мало) российские метаморфозы: сын свинопаса, ставший фельдмаршалом

В этот день, …лет назад

Двадцать восьмого марта 1709 года родился граф Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал.

Он появился на свет Божий в забытом Богом хуторе на Черниговщине в семье бедного малороссийского казака Григория Розума. Грицько так прозвали за то, что он в пьяном виде любил произносить поговорку: «що то за голова, що то за розум». А так как он часто бывал в таком виде, то слово «розум», по-малороссийски — ум, к нему прочно пристало, не отлепить.

Еще Гоголь это весьма тонко подметил: «Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, живой и бойкой русской ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы — одной чертой обрисован ты с ног до головы!».

Кстати, несмотря на свое незнатное происхождение, когда Разумовские стали сиятельными графами, появилось баснословное генеалогическое древо, которое вывело их род кривыми дорожками от польского шляхтича Рожинского. И смех и грех! Впрочем, здесь не только одно тщеславие, как может показаться. В те времена даже простолюдин-миллионер никогда и никем не мог почесться ровней нищему отпрыску княжеского рода.

Репродукция картины «Цесаревна Елизавета Петровна» работы неизвестного художникаВпрочем, тут надо отметить, что Алексей Григорьевич был скромен и всегда помнил, что он сын простого казака. Когда ему императрицей был вручен фельдмаршальский жезл, он сказал: «Государыня, ты можешь меня назвать фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только!».

Есть сведения, правда, никем не подтвержденные, что Разумовский был морганатическим супругом Елизаветы Петровны. В начале царствования Екатерины II ее фаворит граф Григорий Орлов хотел обручиться с императрицей. При этом он ссылался на уже имевшийся якобы прецедент с Разумовским. Императрица послала к графу своего поверенного — канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова с проектом указа о пожаловании Разумовскому титула императорского высочества. Если он был мужем покойной императрицы, то и титул должен иметь соответствующий!

Историк Сергей Шубинский так описал встречу Воронцова с Разумовским:

"Разумовский потребовал проект указа, пробежал его глазами, медленно подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром, вынул из него бумаги, которые прочитал с благоговейным вниманием. Все это он делал молча.

Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, поднял влажные от слез глаза к образам, перекрестился и бросил сверток в огонь. Немного помолчав, сказал Воронцову:

— Я не был ничем более, как верным рабом ее величества покойной императрицы Елизаветы Петровны… Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, поверьте, граф, я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов".

После этого Екатерина II с легким сердцем отказала Орлову в обручении…

Со времени приближения к Елизавете Петровне Ивана Ивановича Шувалова влияние Разумовского несколько упало. Но все равно он оставался для императрицы близким человеком, продолжал жить в императорском дворце. Умирая, Елизавета Петровна попросила остаться у ее постели троим — наследнику Петру Федоровичу, его жене, будущей императрице Екатерине Алексеевне и Разумовскому. Кстати, Алексей Григорьевич недолюбливал Петра III и с легким сердцем присягнул Екатерине II. По свидетельству современников, молодая императрица с большим почтением относилась к графу, обращалась с ним скорее как с родственником, нежели как с подданным.

Императрица Екатерина ВтораяУ Алексея Григорьевича не было детей, и все свое баснословное состояние он передал младшему брату Кириллу.

Этот брат — тоже замечательная личность. Последний гетман Войска запорожского, президент Петербургской академии наук

У него детей как раз было много: шесть сыновей и пять дочерей. Однажды Кирилл Григорьевич вздумал попрекнуть одного из своих сыновей в мотовстве. И указал, между прочим, на то, что в гардеробе отпрыска несколько сотен только жилетов. И закончил наставления всем знакомыми и по сей день словами: «Я в твои годы такого не имел». А сын ответил на это несколько дерзко, но разумно, как и положено Разумовскому: да, это так, но между нами громадная разница: ведь вы — сын свинопаса, а я — сын графа.

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