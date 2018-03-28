Россия — психопат, с которым нельзя порвать

Если вам не повезло оказаться в любовных отношениях с «перверзным нарциссистом», то вам можно только посочувствовать. Основное правило тут состоит в том, что любые переговоры практически всегда заканчиваются вашим проигрышем. Эгоистичные нарциссы — эксперты в том, что касается манипуляций. По сути, могут сработать только жесткие границы и демонстрация того, что вы готовы отстаивать их силой.

Лучшее, что вы можете сделать, — это, конечно, совсем прекратить связь, но в этом месте сравнение с дипломатическими отношениями с Россией перестает так уж хорошо работать. Почему, я расскажу в последнем абзаце. Что на самом деле значит, когда дипломатов какой-то страны отправляют домой? Это как примерно половина бойкота: мы с вами по-прежнему разговариваем, но уже меньше. По сути это лишь выражение недовольства, не более. Но сейчас, в момент написания этой статьи, 22 страны одновременно выслали в общей сложности более сотни российских дипломатов в качестве наказания за отравление бывшего агента в английском городке Солсбери.

Хотя высылка дипломатов — и мягкая мера, атмосфера тесной сплоченности в ЕС вместе с США, Австралией и НАТО посылает и другой сигнал.

Образовался почти единый фронт, чему Россия в течение многих лет пыталась воспрепятствовать. Похоже, есть еще порох в пороховницах западного оборонного сотрудничества, несмотря ни на что.

Российское Министерство иностранных дел назвало это «провокационным жестом солидарности», а значит, оно тоже уловило это послание. Но поняло ли?

Один тот факт, что романтические отношения деструктивны, конечно, еще не обязательно значит, что ваш партнер — психопат. Но есть признаки, на которые следует обращать внимание. Психопат не признает своей ответственности, не уважает социальные нормы, правила и обязанности, легко впадает в раздражение и злобу. Психопат не чувствует вины и не усваивает опыт. Психопат не понимает мелких знаков, вроде отзыва посла домой или высылки дипломатов из страны.

Дипломатия — для джентльменов. Россия же понимает только силу.

Лучшим ответом стало бы расширение закона Магнитского. Российские олигархи и коррумпированные чиновники не должны иметь возможности хранить свои деньги на Западе. Путин с удовольствием использует ежовые рукавицы. А высылка дипломатов — это пощечина белой шелковой перчаткой. Как сказал Билл Браудер (Bill Browder) во время интервью, которое я у него брал на прошлой неделе: «Лучшее средство давления, которое у нас есть, — это то, что они здесь свои деньги хранят, а мы там свои — нет. Когда они делают ужасные вещи, мы можем добраться до них через их деньги».

Психопат также сваливает вину за свои ошибки на других. Картина проясняется. Это все — точно про Россию, конечно же. Россия вторглась в Грузию десять лет назад. Тогда она утверждала, что это потому, что НАТО нарушила ее сферу интересов. Тот же довод использовался, когда она вошла на Украину. Перечень нарушений можно долго перечислять, особо упомянув аннексию Крыма. Но все это — всегда чья-то чужая вина. Всегда есть кто-то, кто заставляет бедненькую Россию прибегнуть к насилию. И даже когда все доказательства указывают в сторону Кремля, его обитатели упорно отпираются. Русофобия, говорят они.

К сожалению, международные отношения работают не так, как романтические. Если бы Россия была человеком, совет гласил бы: «Уходи из этих отношений как можно быстрее, пока не случилось что-то страшное. Россия не уважает твоих границ». Можно было бы написать записку: «Дорогая Россия, я так больше не могу. Это не из-за меня, а из-за тебя». И оставить в Карелии.

Но прекращение дипломатических отношений с Россией не только не принесет никакой пользы, но и будет даже опасно для всех, кого они касаются. Пусть лучше вместо этого следующим шагом станет удар по российским деньгам.