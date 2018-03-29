Шведы выпустили говорящую зубную щетку-психолога

Продажи зубной щетки с искусственным интеллектом стартовали в Швеции. Новинка была представлена местным брендом FOREO. Первая в мире зубная щетка, оснащенная системой искусственного интеллекта, помимо гигиены полости рта совмещает в себе целый ряд функций.

Во-первых, щетка ISSALEXA исследует состав человеческой слюны во время чистки зубов. В случае, если в ней повышено содержание гормона стресса, устройство начнет разговаривать со своим владельцем, подбадривать его и настраивать на позитивный лад.

Щетка умеет также напоминать о самой необходимости своевременной чистки зубов.

И, наконец, ISSALEXA способна определить супружескую неверность. Если в слюне пользователя будут обнаружены нехарактерные элементы, то умная щетка сделает вывод, что человек целовался не только с постоянным партнером. После этого она подаст красный сигнал, разоблачив своего владельца.

Настроить свою щетку можно на официальном сайте производителя, заполнив предлагаемую анкету. Стоимость новинки колеблется в пределах 17 тысяч рублей, сообщает Vladtime.ru.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российский школьник изобрел зубную щетку для космонавтов. По словам изобретателя, она позволит космонавтам чистить зубы без использования воды. Вода также не потребуется и для ополаскивания щетки.

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