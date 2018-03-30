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200 «умных фонарей» установят в Московской области
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200 «умных фонарей» установят в Московской области 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Фонари с зарядкой для электромобилей установят во дворах Подмосковья.
200 фонарей, оснащенных зарядными станциями для электромобилей, установят во дворах Московской области до конца 2019 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова.
"В 2018–2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 «умных» опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей", — заявил Дмитрий Анисимов.
На данный момент в области работают 46 электрозарядных станций. Все они оснащены специальной информационной наклейкой.
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