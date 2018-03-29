Побегать, облиться холодной водой и поговорить: как предприниматели находят новые идеи для развития бизнеса

Для развития бизнеса и создания нового предприниматели должны постоянно искать новые идеи. Одни считают, что не стоит прилагать усилия: при правильном контексте и настрое правильные замыслы придут сами. Другие выходят из тупика и ищут вдохновение с помощью утренней зарядки, чтения, разговоров с успешными людьми и путешествий. Сходятся в одном: придумывать идеи — это навык, который можно развить, исследуя окружающий мир. Российские предприниматели поделились с Inc. своими методами и лайфхаками по поиску новых идей.

основатель, генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании Business Relations

В разном настроении я по-разному генерирую идеи. Если я в плохом настроении, то не придумаю ни одной.

Два дня назад я проводил тренинг в большой американской компании, где вместе с руководством мы должны были принять определенные решения. Но идеи не генерировались. Настрой и состояние членов команды не позволяли этим идеям рождаться. Там был доминирующий начальник, который не давал своим подчиненным выражать открыто свои мысли и обесценивал их идеи. После того как мы признали и проговорили эту проблему, обозначили цели компании, за два часа мы нашли кучу новых идей. В результате они приняли гениальные решения, на мой взгляд.

Чтобы генерировать идеи, нужно поддерживать правильную среду вокруг себя. И эта среда зависит от вашего физического состояния, настроения, от того, где и с кем вы работаете, как люди вокруг смотрят на вещи. Больше фокусируйтесь на этом, а не на самих идеях. Потому что идеи при правильном контексте и правильном настрое придут сами.

Могу также сказать, что если я начинаю свой день с физических упражнений и обливания холодной водой, то мое состояние, когда я прихожу на работу или с кем-то встречаюсь, принципиально отличается. Поэтому мой метод — это физические упражнения утром, по возможности велосипед на свежем воздухе. Главное — без фанатизма, это важно.

Марина Могилко

сооснователь LinguaTrip

Недавно мы переехали в квартиру, из окон которой виден весь даунтаун Сан-Франциско, то есть та часть города, где находятся самые высокие здания. И в центре стоит высотка компании Salesforce. Всего несколько лет назад это был небольшой стартап, а сегодня они построили самое высокое здание в Сан-Франциско, которое видно из любой точки города. Когда я просыпаюсь, смотрю из окна и вижу это здание, это дает мне вдохновение.

Очень важно быть в окружении людей, которые многого добились сами. После переезда в Кремниевую долину я вижу больше таких людей. Когда создаются миллиардные компании и миллионные тренды в мире, это мотивирует тебя и ты пытаешься их догнать и перегнать, идеи возникают сами.

Поскольку наше время и внимание ограничены, очень важно концентрироваться и фокусировать свое внимание на важном. Если есть какие-то вещи, которые вас отвлекают и которые не приведут вас к глобальной цели, избавляйтесь сразу.

Видеть нетривиальные решения проблем — это скорее врожденная способность человека, а не навык, которому можно научиться. Серийных предпринимателей это как раз и отличает.

Мне кажется, что все нестандартные идеи приходят, когда ты находишься в условиях самой жести. Например, когда не хватает личных денег или заканчиваются деньги в компании. Предприниматели, у которых нет денег на развитие бизнеса, должны наслаждаться этим моментом, потому что именно сейчас к ним должны прийти все самые крутые идеи.

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управляющий партнер Skyeng

Моим источником вдохновения в тупиковой ситуации уже много лет является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Иногда я в лоб решаю задачи с его помощью, а иногда просто хожу по форумам ТРИЗ-сообщества, читаю чужие вопросы-ответы и, практически всегда, через 20-30 минут мозги начинают работать в нужную сторону. Форумы структурированы по темам: менеджмент, маркетинг, пиар, продажи, мотивация сотрудников. Как и любая методика, ТРИЗ не является универсальной таблеткой от всего, но всегда помогает мне вычленить суть проблемы и правильно посмотреть на неё с разных ракурсов.

Алена Макова

основатель агентства Podarking

У меня весь бизнес про придумывание идей подарков, поэтому я делю идеи на два типа: идеи-креатив и идеи-инсайты для бизнеса (процессы, развитие и т.п.). Однако процесс рождения этих типов у меня схож, метода по сути два.

Первый: отключиться от рутины и привычных задач, замедлиться и сменить обстановку. Я путешествую один-два раза в месяц и во всех поездках хожу в музеи, магазинчики, кафе и просто гуляю, чтобы увидеть что-то красивое и интересное, что натолкнет меня на новые идеи.

Когда голова забита совсем и отключению не поддается, то хожу на флоатинг — это когда лежишь 40 минут в соленой воде, как в невесомости, без звука и света, после этого голова свежая и чистая и готова генерить новое. Последнее время осваиваю медитацию, после нее тоже легче придумывается.

Второй способ — люди. Когда оказываюсь на какой-то лекции, конференции, завтраке с интересным человеком, я прямо чувствую, как запускаются колесики и шестеренки в голове. Порой физически чувствую потребность в людях и новой информации, тогда иду с кем-нибудь встречаться, общаться, знакомиться. Людей можно заменить и книгами — всегда нахожу что-то в историях про бизнес и биографиях, там нет прямых рецептов, но есть полезный «бульон» историй, из которого можно выцепить свое.

основатель Visabot

Я не могу сказать, что у меня своя система по поиску новых идей. Новые идеи — это совокупность всего услышанного, увиденного и прочитанного. То есть чтобы найти идею, нужно больше потреблять новый контент.

Важно также делать различные медитативные практики по типу Випассаны или путешествовать, отключив свой мозг. Это помогает сделать перезагрузку. Когда я в течение 14 дней делал восхождение на Тубкаль (высшая точка в Северной Африке) без интернета и телефона, то тогда у меня появилось очень много инсайтов.

Если же у меня возникает проблема, то я просто стараюсь общаться с предпринимателями из других сфер, которые прошли и решили похожую проблему. Это самый крутой способ. Пять-десять звонков или встреч — и проблема решена. Как говорят в Израиле, если у проблемы есть цена, то это не проблема, а расход.

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основатель и генеральный директор международной сети кофеен «Даблби»

В первую очередь меня вдохновляют люди с яркими идеями и целями, полные энергии и энтузиазма. Общение с ними всегда наталкивает на новые мысли.

Другой способ получить вдохновение и придумать новый проект — оказаться в полном тупике, выйти из которого без вдохновения не получится. В этот момент включается режим самосохранения и в голову приходят разные мысли. Не так давно нам попалось очень хорошее место, но вокруг него уже есть три кофейни «Даблби», причем так близко, что открыть еще одну уже просто нельзя. Пообщавшись с ребятами, подумав о том, чего не хватает для дальнейшего развития, я придумала новый проект, над запуском которого мы сейчас работаем. Пока не могу конкретно сказать, что это будет, так как идея только появилась.

Часто новые идеи появляются после общения с коллегами по кофейному бизнесу из разных стран. Когда ты приезжаешь в другую страну, общаешься с людьми, которые не являются твоими конкурентами, то получаешь инсайты про рынок и тенденции его развития. После общения с коллегами в Дубае мне пришла в голову идея, что там можно сделать видоизмененную кофейню «Даблби». Это заведение с французским кондитером и запуском совершенно другой линейки «Даблби»: кондитерских изделий, а не просто выпечки. Несмотря на то что у нас не было опыта работы с таким продуктом, мы с этим справились, цех запущен и работает. Это и было то самое вдохновение, когда ты походил, пообщался, увидел, что чего-то не хватает, и тебе пришла в голову идея нового проекта.

основатель компаний «ВкусВилл» и «Избёнка»

Больше всего на свете меня вдохновляют общение и совместные проекты с группой людей-единомышленников. Когда говоришь на одном языке, а многие вещи даже проговаривать не приходится, так как все думают в одном направлении. Также много читаю и изучаю жизнь в других странах. Все это сильно расширяет кругозор и дает ответы на многие вопросы.

Артем Елмуратов

сооснователь Genotek

Вдохновение я черпаю из путешествий, книг и общения с людьми. Конечно, пункт про путешествия может показаться банальным. Понятно, что это смена обстановки, новая культура и люди, возможность абстрагироваться от проблем и отдохнуть. Многие идеи и переосмысления приходят ко мне именно во время путешествий. Но есть особые поездки, которые действительно что-то в тебе меняют. Для меня таким путешествием стал Burning Man. 70 тыс. человек — художников, гиков, предпринимателей, хиппи и просто странных людей — на неделю собираются в пустыне и строят город мечты. Этот опыт вдохновляет не бояться отличаться, быть более открытым к людям, ярко выражать себя и свои идеи.