Лидеры запрещенного в РФ «Меджлиса» угрожают семьям татар в Крыму

Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Эскендер Билялов, передает «КрымИнформ»

«С той (украинской) стороны — буду говорить открыто — Рефат Чубаров звонил Февзи Якубовичу (Якубову, президент Крымского инженерно-педагогического университета — ред.) в час ночи и говорил: «Ты подумай о своем сыне». Или когда Ахтем Чийгоз (зампред запрещенного в РФ «Меджлиса») в прямом эфире говорил мне: «Ты подумай о своих внуках, детях, родственниках». Конечно, мы им дали ответ. Думаю, с них очень серьезно спросим за эти вещи», — сообщил Билялов.

Как сообщил в беседе с корреспондентом издания Билялов, он не знает точно, была ли это угроза жизни или здоровью родственников либо его дальнейшей карьере.

«Можно понять по-разному, но все равно это нехорошо. А Чийгозу я ответил в прямом эфире: «Если я буду живой, я жестко спрошу с тебя за своих детей, внуков и родственников». А мы никого не пугаем, наоборот, говорим этим людям: «Опомнитесь, соберитесь с умом, вернитесь к себе на Родину, покайтесь и будьте с народом», — отметил он.

При этом, по его словам, на подобное поведение лидеров запрещенного в РФ «Меджлиса» крымские татары обращают все меньше внимания.

«Я думаю, что Чубаров сделал огромную ошибку в своей жизни, оставив свой народ и сбежав на территорию Украины. А крымские татары видят, что делает Российская Федерация для депортированных, в том числе и крымско-татарского народа: строительство мечети, дошкольных учреждений, школ, дорог в местах компактного проживания. Да, не так быстро происходит, как мы хотим, но за четыре года сделано очень много! И самое главное, крымско-татарский народ благодарен президенту за указ о реабилитации депортированных народов. Ведь и до сегодняшнего дня государство Украина не приняло ни указа, ни закона о реабилитации крымско-татарского народа! Поступки говорят громче любых слов», — подытожил Билялов.

Ранее — перед выборами президента РФ — Чубаров заявил, что проголосовавшие на них крымские татары «окажутся вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев».