Как хранятся трупы? Рассказ работника Курганского областного морга

Совмем недавно я вел диалог со своим товарищем, который работает в морге. Я задал пару вопросов и отметил все особенности работы. Получилось небольшое, но интересное интервью.

Расскажи немного о себе?

Я работаю в областном морге по улице Томина уже как пару лет, насмотрелся всякого, но работа спокойная, да и клиент «тихий».

Страшно ли работать в морге?

Я думаю, это дело привычки. Поначалу было жутковато, но сейчас привык. Трупы совсем нестрашные, разве что выглядят странно, когда им натягивают улыбки (сшивают рот с обратной стороны).

Как знакомые и друзят относятся к твоей профессии?

Когда я рассказываю где работаю, все реагируют по-разному, кто-то просит провезти посмотреть, кто-то пугается. Лично я никакой романтики не вижу. Работа есть работа. Простых людей с улицы, или даже студентов к трупам не подпускают, не положено.

Какое отношение у работников к трупам?

Если люди посмотрят на обращение санитаров к трупам, то могут немного ужаснуться. Бывает, что не хватает мест и трупы оставляют прямо на полу. Где-то случайно могут уронить, в любом случае, все в рамках приличия. Всех людей обязательно вскрывают, не вскрывают только при специальном запросе. В нашем морге в основном те, кто умер естественной смертью. Изуродованные тела после аварий к нам не возят, это все в морг на ЖБИ.

Правда ли, что трупы плохо пахнут?

На самом деле нет, запах вполне себе приемлемый. Пахнет только от тех, кто болел кишечными заболеваниями.

Расскажи пару интересностей?

Например, есть трупы «бомжей», которые никто не забирает и в них начинает заводиться «живность». Мне всегда было интересно, что с ними делают. Думаю, что скапливают побольше и увозят в общую могилу. Иногда кто-то из работников выпивает на работе, но совсем изредка. Профессия патологоанатома не из простых. Есть люди, которые работают там по 20-30 лет. Как известно, Курган город маленький, и иногда можно встретить бывшего одноклассника или старого знакомого прямо у себя на столе. Картина не из приятных.

Много ли платят работнику морга? Средняя зарплата работника морга начинается от 20 тысяч рублей. Устроиться вовсе не сложно, но желающих не так много. Если и вы хотите поведать о своей профессии или рассказать что-то интересное, пишите на почту d0brovserg@yandex.ru.