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Умирающий британец решил повеселиться на собственных поминках
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Умирающий британец решил повеселиться на собственных поминках 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель британского города Куинсборо, графство Кент, решил устроить прижизненные поминки. Об этом сообщает издание Kent Online.
В сентябре 2017 года у 61-летнего Дэвида Хьюза (David Hughes) обнаружили злокачественную опухоль простаты. Через месяц он узнал, что рак достиг последней стадии и метастазы перекинулись на кости. Британец решил не дожидаться смерти и устроить поминки при жизни, чтобы в последний раз повидаться с родственниками, знакомыми и коллегами, которых не встречал много лет. «Зачем собираться, когда ты уже умер?» — говорит он.
Хьюз пригласил на собственные поминки людей, которые выросли на его улице в 1960-е и 1970-е годы, учились вместе с ним в школе или когда-либо работали с ним. На мероприятии их ждет дискотека с музыкой 1970-х и 1980-х годов, викторина с денежными призами, лотерея и закуски. Собранные деньги пожертвуют на исследования в области рака.
В 2014 году сообщалось, что по распоряжению американской светской дамы и филантропа Мики Истерлинг во время поминок ее тело в дизайнерском платье и боа из перьев усадили на скамейку с бокалом шампанского в одной руке и сигаретой в другой.
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