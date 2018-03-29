Умирающий британец решил повеселиться на собственных поминках

Житель британского города Куинсборо, графство Кент, решил устроить прижизненные поминки. Об этом сообщает издание Kent Online.

В сентябре 2017 года у 61-летнего Дэвида Хьюза (David Hughes) обнаружили злокачественную опухоль простаты. Через месяц он узнал, что рак достиг последней стадии и метастазы перекинулись на кости. Британец решил не дожидаться смерти и устроить поминки при жизни, чтобы в последний раз повидаться с родственниками, знакомыми и коллегами, которых не встречал много лет. «Зачем собираться, когда ты уже умер?» — говорит он.

Хьюз пригласил на собственные поминки людей, которые выросли на его улице в 1960-е и 1970-е годы, учились вместе с ним в школе или когда-либо работали с ним. На мероприятии их ждет дискотека с музыкой 1970-х и 1980-х годов, викторина с денежными призами, лотерея и закуски. Собранные деньги пожертвуют на исследования в области рака.

В 2014 году сообщалось, что по распоряжению американской светской дамы и филантропа Мики Истерлинг во время поминок ее тело в дизайнерском платье и боа из перьев усадили на скамейку с бокалом шампанского в одной руке и сигаретой в другой.