Андрей Козлов: «Не хочу, чтобы у незнакомого человека появился повод сказать мне: „Пойдем выпьем!“ 

«Брэйн-ринг» вернулся на телевидение — теперь он выходит на канале НТВ, и это уже четвертое перерождение легендарной программы. Стартовала она еще на Центральном телевидении Советского Союза, затем выходила на ТВ Центре, на СТС и «Звезде». Меняются каналы, однако ведущий все тот же, эмоциональный Андрей Козлов, без которого немыслим не только «Брэйн-ринг», но и другой знаменитый умный телепроект — «Что? Где? Когда?». — Ваш темперамент, что на «Брэйн-ринге», что в Клубе знатоков, давно уже стал отличительным знаком. Говорят, однажды вы настолько разнервничались, что у вас случился микроинсульт… — Да. Вообще это вещь малоприятная… С другой стороны, я очень рад, что он случился, потому что он подтолкнул меня к тому, чтобы задуматься об артериальном давлении и холестерине. Вот, к несчастью, у Володи Молчанова случился обширный инсульт. Это мой друг, игрок моей команды в «Что? Где? Когда?» и на протяжении долгих-долгих лет шеф-редактор «Своей игры». У Володи случился настоящий инсульт, и до конца он не восстановился. Для меня эта история прозвенела звоночком. Понятно, что здоровый образ жизни — это, к сожалению, не для меня, но по меньшей мере медикаментозно я себя поддерживаю. За давлением слежу. Хотя от темперамента никуда не денешься. «Что? Где? Когда?» уже сложно представить без знаменитых эмоций Козлова. Фото: Первый канал — А почему здоровый образ жизни не для вас? — Я курю. Это плохо. Когда нахожусь в Москве, мало двигаюсь. В путешествиях спокойно прохожу за день 10 — 12 км. Вообще не замечаю этого. А в Москве хорошо если за день 1,5 — 2 км набегает. Спортзал не для меня совершенно. Единственное, когда есть возможность, с большим удовольствием хожу в бассейн. Но не для физической нагрузки, а чтобы спину привести в порядок. Когда мы снимали анонс «Брэйн-ринга» для НТВ, я там боксировал. На съемках подумал: «Если бы папа был жив, он был бы счастлив!» Когда мне было лет 14, он очень хотел отдать меня в боксерскую секцию. Но ему это не удалось. Я был мальчиком послушным, но упрямым. А тут пришлось по-настоящему боксировать. Мы 6 часов записывали этот ролик. Я сам собой горжусь. — Ваших родителей, увы, уже нет. Кто из близких рядом? — Моя сестра живет в Москве. А брат на Украине. После смерти мамы я предлагал брату остаться с нами, и он даже два года здесь прожил, но вот Москва не для каждого. Он уехал в Мариуполь. — Где вы любите отдыхать? — Отдых у меня бывает редко. Вот 22 февраля мы закончили запись «Брэйн-ринга». Затем три дня шли монтажи. Я по старой привычке сам монтирую свои программы, хотя сегодня, конечно, продюсеры этого уже не делают. А потом я улетел в Баку, куда меня позвали провести международный чемпионат по «Брэйн-рингу» для азербайджанского телевидения, для Балаша Касумова. И так далее… Но летом я, конечно, отдыхаю. Люблю сибаритствовать. По большому счету мне все равно, где это делать — на даче, дома или на пляже. И если мне кто-то даже говорит: «Что ж ты бездельничаешь?», я отношусь к этому спокойно. Хочу — и бездельничаю. Андрея любят звать в гости: то с Александром Друзем он идет к Ивану Урганту, то заглядывает к нам в «Телепрограмму» (фото на заходе). Фото: Первый канал — Мало кто знает о вашей семье. Жена против публичности? — Это мои личные установки. — Вы не выходите вместе в свет? — Я вообще не тусовщик. Я не знаю, хорошо это или плохо. Например, в театры почти всегда хожу по билету, купленному у спекулянтов, потому что на те спектакли, на которые мне хочется пойти, уже не купишь в кассе. И фактически никогда, за редчайшим исключением, не позвоню, не попрошу, чтобы мне сделали контрамарку. Потому что, с одной стороны, отношусь с большим уважением к тем, кто театр делает. А с другой — мне как-то неловко. Поэтому мы не ходим, например, на шумные премьеры. Мы ходим на пятый, на седьмой, на десятый спектакль, когда уже нет там фотокорреспондентов. Я считаю публичность, узнаваемость недостатком профессии, а не плюсом. За долгие годы своего существования «Брэйн-ринг» выходил на разных каналах, но ведущий ни разу не менялся. Фото: НТВ — Неужели не стремились к этому? — Ну я же не совсем кретин. Конечно, понимал, что если тебя будут показывать по телевизору, то начнут узнавать. Пока был студентом, работал на донецком телевидении, вел программы. И в те редкие моменты, когда меня узнавали на улице, это казалось приятными. Когда в 86-м попал в «Что? Где? Когда?», сначала просто стоял в зале. После эфира возвращался к себе в Мариуполь, и мне мои студенты говорили: «Ой, мы вас видели!» Наверное, это тоже было приятно. В 1990-м, я хорошо запомнил, мы сыграли нашу первую игру в Нескучном саду. На следующее утро я с приятелем проходил мимо «Ленкома», и вдруг кто-то из прохожих закричал: «Козлов!» И мне стало неловко. С тех пор у меня есть очень плохая привычка — я почти не смотрю людям в глаза. Не хочу, чтобы у незнакомого человека появился повод сказать: «Пойдем выпьем!» И я никогда не фотографируюсь с людьми на улице. Свою личную жизнь мне бы тоже хотелось оставить в неприкосновенности. И когда мне задают вопросы про мою семью и детей, я на них просто не отвечаю…
«Брэйн-ринг» По субботам/22.30, НТВ