Сложно найти баланс между работой и личной жизнью? Есть шесть подходов, которые точно помогут

У каких предпринимателей самый короткий рабочий день

HSBC Private Banking в прошлом году провел исследование среди 4 тысяч предпринимателей из 11 стран со средним состоянием в 2,1 миллиона долларов. Оно показало, что 83% опрошенных считают, что смогли добиться комфортного для них разделения между рабочей и личной жизнью.

При этом самый короткий рабочий день (от 9 до 10 с половиной часов), по данным исследования, у предпринимателей из Европы.

У них больше времени уходит на личную жизнь: 8 с половиной часов, включая почти 3 с половиной часа на релаксацию и более 2 часов на общение с детьми. Чуть меньше свободного времени у предпринимателей из США, а у китайских бизнесменов уже почти на час меньше свободного от работы времени. Замыкают список предприниматели Среднего Востока, которые тратят на работу 12 с половиной часов, чуть больше 6 часов на сон и лишь около 5 часов на личную жизнь. Как же найти баланс между работой и личной жизнью? Есть несколько подходов.

Подход 1. Строгий режим дня, подчиненный цели Смысл подхода: весь день подчинен строгому режиму, включая даже домашние дела. Пример. Известный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер стал известен на весь мир благодаря своим достижениям в спорте и в кино. Но немногие знают о том, что миллионером он стал уже в 30 лет еще до выхода своего первого фильма — благодаря строительному бизнесу и удачным инвестициям в недвижимость в начале 70-х годов прошлого века в Калифорнии. Вот так Шварценеггер рассказывал о своем режиме дня в те времена, когда он снимал комнату вместе со своим другом Франко Коломбо. Ранее утро: после пробуждения безупречно заправить постель, сделать уборку и привести все в доме в идеальный порядок.

Поскольку весь день был занят, Арнольд понимал, что на домашние дела можно найти время только в начале дня и поэтому он их делал ранним утром.

С 7 утра — упорная тренировка. Арнольд приходил к самому открытию тренажерного зала. После восхода солнца он перемещался на открытую площадку для тренировок и продолжал заниматься там, попутно получая загар, необходимый для соревнований. Также, как Шварценеггер рассказывал в подкасте Тиму Феррису , в течение одного года каждый день утром и вечером он медитировал по 20 минут, пока не научился «отключать» свои мысли и фокусироваться на текущей задаче. Обед: полноценный обед после тренировки, как часть четырехразового диетического питания. После обеда: рабочий день, в течение которого он искал клиентов для своего ремонтного бизнеса, а также бизнеса по продаже тренировочного инвентаря для бодибилдеров. Капитал, который они заработали вместе с Франко, был вложен в недвижимость. Благодаря ей и был заработан первый миллион. Вечер: еще одна полноценная тренировка. По словам Арнольда, занятия бодибилдингом — это отличный путь к тому, чтобы начать контролировать свою жизнь и сделать себя дисциплинированным.

Подход 2. Работа и жизнь неотделимы друг от друга. Смысл подхода: не разделять работу и остальную жизнь, а для поиска баланса использовать спортивные нагрузки и восточную философию Пример. Джек Ма , основатель многомиллиардной компании Alibaba , рассказывал в интервью, что нельзя быть счастливым, если разделять работу и личную жизнь. «Работу» он придумал себе уже в 13 лет. Каждый день он вставал в пять утра и шел в крупнейший отель в Гуанчжоу только для того, чтобы поговорить с проживающими там иностранцами и улучшить свой английский. Больше похоже на легенду, но звучит все равно впечатляюще.

О своем распорядке Джек Ма рассказывает так: «Мой дед работал по 16 часов в день на ферме, и у него был всего один выходной. У меня же два выходных в неделю, я работаю всего по 8 часов, но чувствую себя более загруженным».

По словам личного ассистента Джека Ма, отдыхает босс за чтением книг, посвященным боевым искусствам. После двадцати будущий миллиардер начал заниматься тайчи, боевым искусством, основанном на мягких и медленных круговых движениях. С них он начинает свой день вот уже 30 лет. Ма считает, что именно философия внутреннего баланса, которая лежит в основе тайчи, помогает ему управлять компанией.

Подход 3. Два дела одновременно Смысл подхода: делать два дела одновременно и делить для этого дни или неделю напополам. Пример. Ряд выдающихся предпринимателей успешно развивают две компании одновременно. Один из таких бизнесменов — Джэк Дорси, возглавляющий две публичные быстрорастущие компании, — Twitter и Square. Поскольку он управляет двумя организациями, его рабочие дни еще и разделяются на две половины: утро посвящено Twitter, время после обеда — Square. Например, утром он проводит 5-ти часовое совещание в одной компании, а затем направляется во вторую к 13:30 и проводит и там такую же встречу.

Другой известный предприниматель, Илон Маск , также возглавляет две компании — Tesla Motors SpaceX . Но поскольку они находятся в разных городах, несколько дней в неделю он проводит в Лос-Анджелесе, занимаясь SpaceX, а затем несколько дней — в Tesla Motors, расположенной в Кремниевой Долине.

Подход интересный, но может привести к полнейшему упадку сил и концентрации. По данным ученых, в один момент времени мы можем концентрироваться на довольно маленьком объеме информации, например, запомнить номер телефона из 7-9 цифр и быстро записать его на бумагу. А если начнем концентрироваться на чем-то еще, то номер телефона сразу забудем. Из этого следует, что возможность «многозадачности» это, скорее, преувеличение наших возможностей. Конечно, если все-таки приходится работать в таком режиме, то на помощь приходят медитация, занятия спортом, поддержка режима дня.

Подход 4. Каждый день недели для отдельного направления Смысл подхода: каждый день недели посвящен одному направлению Пример. Вернемся к главе Twitter и Square Джеку Дорси . Разные дни недели, по его словам, он отводит разным направлениям работы.

Понедельник: менеджмент и управление компанией.

Вторник: продукт.

Среда: маркетинг и коммуникации, рост бизнеса.

Четверг: разработчики и партнеры.

Пятница: культура компании и найм сотрудников.

Суббота: выходной, хайкинг.

Воскресенье: рефлексия, обратная связь, стратегия и подготовка к новой неделе.

Этот подход кажется реалистичным и продуктивным. Он неплохо работает и для совсем небольшого бизнеса и стартапов, так как зачастую и сам предприниматель, и сотрудники выполняют несколько ролей. В одну задачу эффективнее погружаться на целый день, а не пытаться переключаться постоянно в течение дня.

Подход 5. Остановиться и подумать Смысл подхода: посвящать часть времени обдумыванию дел и стратегических решений, не отвлекаясь на операционные задачи. Пример. Уоррен Баффет , инвестор и филантроп, говорит о том, что 80% рабочего времени он проводит за чтением: «Я настаиваю на том, что какое-то время нужно выделить на размышления. Это очень редко происходит в бизнесе. Я читаю и думаю. И чем больше я читаю и думаю, тем меньше я принимаю импульсивных решений, по сравнению с большинством людей в бизнесе», — гласит его знаменитая цитата. Это предложение подходит и малому бизнесу. Авторы книги «12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев» Брайан Моран и Майкл Леннингтон утверждают, что по их опыту одно только регулярное выделение времени на один «стратегический» 3-х часовой блок (когда вы отключаете интернет, телефон и пытаетесь составить свой стратегический план) уже значительно увеличивает доход предпринимателей. Как утверждают авторы, это происходит потому, что полное отключение от внешних раздражителей и концентрация всей энергии в течение трех часов на обдумывании только стратегии бизнеса позволяют прийти к качественно новым решениям и подходам.

Подход 6. Полдня заряжаемся энергией, затем — за работу Смысл подхода: посвящаем большую часть дня себе, а затем работаем. Пример. Американский рэпер и продюсер RZA так рассказал о том, как Канье Уэст выстраивает свой рабочий день во время записи альбома: просыпается, завтракает вместе со всей своей командой, где они обсуждают события прошедшего дня, а также план работы на новый.

Потом вместе со всей командой он идет на тренировку, где они играют в баскетбол, чтобы зарядиться энергией и сфокусироваться. В 16 часов вся команда приходит в студию звукозаписи.

Там Уэст сначала занимается задачами, связанными с благотворительностью, чтобы создать хороший настрой и улучшить карму. Затем он работает в студии в течение 12 часов. И потом день повторяется снова. Подход, конечно, больше ироничный, чем реалистичный для большинства предпринимателей. Но при должной сфокусированности и дисциплине в рабочие часы вполне может приносить результаты.

Что в итоге?

Работа и личная жизнь предпринимателей редко отделены друг от друга, поэтому мало планировать только рабочее время. Но надо избегать и перекоса в другую сторону — когда, например, летний отдых и поездка на море спланированы во всех деталях, а рабочий план сводится просто к тому, чтобы прийти на работу и заняться тем, что накопилось.

Привычки, которые культивируются ежедневно и которым следуют неизменно, выступают в роли точек опоры при стрессе.

Если переключаться между различными направлениями в течение дня тяжело, можно попробовать каждому из них выделять отдельные дни недели.

Современная жизнь все время ускоряется, и в ответ на это инстинктивно возникает желание больше работать. Но не всегда благосостояние зависит напрямую от времени, проведенного в офисе. Иногда вместо решения новых задач лучше выделить время на то, чтобы остановиться, посмотреть на себя со стороны и подумать о том, что будет полезно в долгосрочной перспективе. Можно также совместить эти размышления с занятиями спортом.

Режим и дисциплина играют не менее важную роль, чем талант сам по себе.